Најздравији чај на свијету - чисти крв и јача имунитет

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:26

Дјевојка пије чај
Фото: Burst/Pexels

Многи љубитељи природних напитака вјерују да је управо чај од оригана најздравији на свијету.

Ова ароматична биљка, која се најчешће користи као зачин у кухињи, а вијековима има важно мјесто и у народној медицини. Њена љековита својства повезују се са јачањем имунитета, смиривањем пробавних сметњи и детоксикацијом организма.

Оригано је богат антиоксидансима, витаминима и минералима који помажу тијелу да се избори са упалама и различитим инфекцијама. Управо због тога многи тврде да је овај напитак најздравији на свијету међу биљним чајевима.

Зашто многи вјерују да је најздравији на свијету

Чај од оригана садржи активне супстанце попут карвакрола и тимола, које имају антибактеријска и противупална својства. Захваљујући њима, овај напитак може помоћи организму у борби против бактерија и вируса, али и допринети бољем раду дигестивног система.

Редовно конзумирање може имати неколико потенцијалних користи:

побољшава варење и смањује надутост

јача имунитет и отпорност организма

помаже код кашља и проблема са дисајним путевима

дјелује као природни антиоксиданс

може допринијети бољој циркулацији и детоксикацији тијела.

Због ових својстава, многи љубитељи природне медицине вјерују да је овај напитак најздравији на свијету, посебно током хладнијих мјесеци када је организму потребна додатна заштита.

Како се припрема чај од оригана

Припрема овог чаја је врло једноставна и не захтјева посебне састојке.

Потребно је:

1 кашика сушеног оригана или неколико свјежих листова

250–300 мл вреле воде

по жељи кашичица меда

Оригано се прелије врелом водом и остави да одстоји око 10 минута. Након тога се проциједи и по жељи заслади медом. Овај напитак може се пити неколико пута недјељно, а у периодима прехладе и чешће.

Ко треба да буде опрезан

Иако многи сматрају да је чај од оригана најздравији на свијету, постоје ситуације када треба бити опрезан. Трудницама се не препоручује његова честа конзумација јер веће количине могу подстаћи контракције материце. Такође, особе алергичне на биљке из породице менте треба да буду пажљиве.

Умјереност је кључ – претерана количина било ког биљног чаја може изазвати нелагодности у стомаку или мучнину.

Природни савезник здравља

Чај од оригана је једноставан, природан и лако доступан напитак који многи сматрају једним од најмоћнијих биљних чајева. Било да га пијете због имунитета, пробаве или општег здравља, јасно је зашто многи вјерују да је баш овај напитак најздравији на свијету.

Управо због комбинације антиоксиданса, етеричних уља и природних антибактеријских својстава, оригано чај и даље има посебно место у традиционалној медицини и савременом здравом начину живота.

