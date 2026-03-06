Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?

Аутор:АТВ
06.03.2026
08:20
Коментари:0
Како старимо, правилне технике вјежбања су пресудне за одржавање здравља и дуговјечности, као и превенцију повреда.
Доста људи прави ову грешку и приликом тренинга не дише правилно.
То је као да станете на отворену лименку, здробићете је. Али ако је лименка затворена, пуна ваздуха, можете стајати на њој без проблема. Тако је исто и са мишићима.
Ако не дишете правилно током тренинга можете се повриједити.
Чучањ као „краљ“ вјежби је омиљен како код мушкараца тако и код жена. Највећи проблем у правилној извођењу чучња је управо неправилно дисање.
Ево примјера како да правилно дишете приликом извођења чучњева:
Напуните стомак ваздухом, удахните
Тек сада чучните задржавајући тај ваздух у стомаку
Подижите се назад и издахните.
На овај начин бићете много јачи приликом тренинга, добићете максималне резултате и смањићете могућност повреде, преноси Крстарица.
