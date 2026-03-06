Трагедија на екскурзији: Ученик (15) пао са терасе хотела, није му било спаса

Аутор:АТВ
06.03.2026
08:02
Ученик (15), који је био на екскурзији у Грчкој, погинуо је приликом пада са терасе хотела.
Ученик француског поријекла погинуо је након што је пао са 3. спрата зграде хотела у Атини.
Трагедија се догодила у Улици Саломоу, у центру главног града Грчке. Ђаци који су били дио екскурзије су боравили у хотелу у тренутку трагедије.
Упркос томе што су екипе Хитне помоћи брзо стигле на лице мјеста, за дијете није било спаса. Ученик је остао мртав на лицу мјеста.
Љекари су могли само да констатују смрт дјетета, након чега је тијело превезено у надлежну установу.
Полиција истражује све околности ове трагедије, како би се установило како је дошло до тога да дијете падне са велике висине.
