Спавање иза решетака: Нови тренд луксузних хотела осваја свијет

У Лондону је отворен хаб бај Премијер Ин Лондон Фарингдон, у згради бивше Снов Хил полицијске станице.
Хотел са 212 соба дио је бренда хаб by Премиер Ин, који данас има готово 20 локација у Лондону и Единбургу. Сачувана је викторијанска фасада из 1870-их и оригинални детаљи, а гости могу бирати између херитаге соба и модерних компактних соба у новом крилу. Овај хотел је само један од примјера ширег тренда у хотелијерству трансформације бивших затвора, судова и полицијских станица у луксузне и дизајнерске хотеле
Првобитне структуре затвора и полицијских станица често се лако прилагођавају хотелима због своје структуре и распореда просторија. Осим тога, постоји посебна привлачност боравка у простору који је некада држао криминалце. Многи затвори и полицијске станице имају богату историју, од познатих затвореника до спектакуларних бјекства. Неки хотели додатно обогаћују искуство музејима, турама и сувенирницама.
Некадашњи затвор Чарлс Стрит Џејл, отворен 1851, познат по затвореницима као што су градоначелник Бостон Џејмс Мајкл Курл и активиста за људска права Малколм Икс. Затвор је затворен 1990. а 2007. претворен у луксузни Либерти Хотел, као дио Мриот Луксжури Колекшон. Атријум и централни хол су задржани, све бивше ћелије су доступне, ту је и ресторан ЦЛИНК а бар Алиби смјештен је у некадашњој “ћелији за пијанце”.
НоМад Лондон је луксузни хотел смјештен у некадашњој полицијској станици Бав Стрит Магистрејтс Корт енд Полис Стејшон, затвореној 2006. Гости имају бесплатан улаз у Бав Стрит Полис Музеум, док ресторан Сајд Хастл заузима простор бивше полицијске станице.
Некадашњи Хелсинки Каунти Призон је отворен 1837. и имао је познате затворенике попут Марте Коскинен (Марта Коскинен). Затвор је затворен 2002., а реновиран и претворен у 2007. у Хом Хотел Катајанока, и од 2024. у власништву Скандик хотел групе.
Оксфорд замак је био затвор још у 17. вијеку, а 1996. је затворен и претворен у Малмаисон Оксфорд хотел. Све собе налазе се у бившим затворским ћелијама, са сачуваним тешким гвозденим вратима и решеткама. Посјетиоци могу обићи затвор кроз атракцију Оксфорд Кестл & Призон и учествовати у интерактивној Џејлбрејк Ескејп Рум игри.
Фоур Сеасонс Хотел Истанбул Султанахмет је смејштен у Султанахмет затвору који је отворен 1919., првенствено за интелектуалце и дисиденте. Хотел је отворен 1996., са очуваним дијеловима као што су стражарске куле и централни дворишни простор. Реновиран је 2022. и нуди 65 соба.
Бодмин Корнвол затвор је отворен 1779. године а затворен 1927., да би након вишедеценијског коришћења постао Бодмин Џејл Хотел 2021. Свака соба је настала спајањем три оригиналне ћелије, док је ресторан смјештен у бившој капели.
Хет Арестхуис је затвор у Холандији отворен 1863., затворен 2007. и преуређен у хотел 2011. Собе комбинују три од 108 оригиналних ћелија, а четири суитеа носе имена: Џејлер, Лојер, Директор и Џаџ. Оригиналне металне конструкције и врата су сачувани.
Хошиноја Нара је некадашњи затвор из Меији периода (1908–2017), претворен у бутик хотел са 48 апартмана, планиран за отварање 2026. године. Нуди се јапанско-француски ресторан и музеј у згради.
Боравак у хотелу који је некада био затвор или полицијска станица омогућава јединствено искуство: спој историје, луксуза и авантуре. Од очуваних ћелија и атријума до ресторана смештених у некадашњим ћелијама, овакви хотели нуде причу коју ћете памтити дуго након одласка, преноси Б92.
