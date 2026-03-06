Хорор послије меча НБА лиге: Човјек упуцан испред хале, хитно пребачен у болницу

Аутор:АТВ
06.03.2026
09:06
Коментари:0
Послије меча Сан Антонио Спарса и Детроит Пистонса дошло је до инцидента који је шокирао јавност.
Ужасне вијести стигле су из НБА лиге гдје је после меча у ком су Сан Антонио Спарси савладали Детроит Пистонсе са 121:106, дошло до инцидента, у ком је испред хале упуцан један човјек.
Како наводе тамошњи медији, упуцан је мушкарац стар 48 година и то послије расправе на паркингу са једним 47-годишњаком који је брзо лишен слободе.
То је потврдио и шериф округа Бексар, Хавијер Салазар. Све се догодило у 22.04 часова по локалном времену, а инцидент се десио послије мањег судара на паркингу поред дворане.
"Поједини очевици снимили су његове таблице, како не би могао да побјегне са мјеста злочина. Човјек који је упуцан је покушао да дође до возила нападача, када је настала свађа, а онда је нападач два пута пуцао на њега из возила", рекао је шериф Салазар.
Несрећни човјек два пута је погођен у горњи дио тијела и хитно је пребачен у болницу, а срећом - преживио је напад.
Даља истрага ће утврдити одакле нападачу оружје, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
