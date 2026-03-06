Logo
Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

06.03.2026

08:57

Кађење куће тамјаном је важан ритуал у хришћанству који доноси благостање укућанима и штити од негативних сила. Ево одакле потиче тамњан и како се правилно користи.

У свим религијама, не само у хришћанству, тамјан се сматра светом биљком и користи се у религиозним обредима. Заправо, тамајн је један од поклона која су три мудраца дала новорођеном Христу, а међу даровима је била и смирна, друга врста смоле и злато.

Смирну је за кађење користио сам Исус Христ, а према предању, добио ју је у пећини по рођењу, заједно са златницима, пише Ало. Наиме, брикет и тамјан симболизују љубав према вјери и топлоту душе домаћина, док мирис тамјана симболизује благодат Светог Духа.

Бијели дим

Кађење тамјаном назива се бијели дим и служи уклањању сила које нису пожељне у једном хришћанском дому. Име бијели дим настало је као супротност црном диму, у који спадају паљење различитих ствари у магијске сврхе, као и дим цигарета.

Зашто се кади кућа?

Православни хришћани вјерују да кађење тјера све негативно, па је присутно при сваком црквеном обреду, попут литургија, јутарњих и вечерњих молитви, као и током обављања свих светих тајни, од крштења и вјенчања до јелеосвећења (молитве и помазивање болесних освећеним уљем).

Према вјеровањима многих учења, не само црквених, тамјан доноси добро здравље свим укућанима, па се кађење дома препоручује и из овог разлога.

Трамп

Свијет

Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу

Прихватање кађења и тамјана од стране хришћанске цркве није просто преузимање елемената из незнабожачког култа, већ увођење нечега што има основа у Светом Писму.

Ево одакле потиче

Ова миришљава и љековита смола добија се из дрвета босвелије које расте само у пустињским каменитим предјелима јужне Арабије у Оману и рогу Африке – Етиопији и Сомалији.

Покушаји пресађивања у друге крајеве са сличним условима остали су без резултата. Стога тамјан у другим крајевима планете не цвјета, не размножава се, вене и умире.

Тако у књизи пророка Малахије пише да ће се у Месијанска времена од истока до заласка сунца приносити Богу жртва чиста и кандило. Под "чистом жртвом" још најранији хришћански писци, попут Светог мученика Јустина разумели су свето причешће, а под кађењем употребу тамјана. Према овом месту Старог Завјета, сасвим је било блиско хришћанима да при причешћу употребљавају тамјан.

Симболика тамјана

Када кађење обавља свештеник, у цркви или дому својих парохијана, он кади иконе и друге црквене реликвије, као и присутне особе, док укућане који стицајем околности нису ту спомиње у молитви. Кађењем људи примају се њихове молитве Господу и даје им се освећење.

Када је у питању став цркве, тамјан означава подизање ума и срца вјерника ка небу током молитви.

Кађење може, поред свештеника, да обави и сам домаћин куће, исто као што се и сам моли Богу и пали свеће, а то се обично практикује на дан крсне славе или заједничке молитве уочи недеље и великих празника. Неки то чине свакога дана, и то није неисправно нити штетно.

