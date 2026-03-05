Уз овај трик судопера и шпорет блистају: Чисти боље од хемије

Аутор:АТВ
Када је у питању природно чишћење дома, већина прво помисли на сирће или соду бикарбону. Међутим, постоји још један моћан савезник ког готово сви већ имате у кухињи – брашно. Захваљујући својој текстури и способности упијања масноће, може постати ефикасно, јефтино и природно средство за чишћење куће.
Направите густу пасту од брашна, мало воде или сирћета. Нанесите је на укорјеле флеке на шпорету око рингли, оставите да мало одстоји, па лагано истрљајте сунђером и обришите влажном крпом. Предност ове методе је што не оштећује површину и не оставља огреботине, за разлику од јаких хемијских средстава.
Имате свјежу флеку од уља на одјећи, столњаку или тапацираном намјештају? Поспите брашно директно на мрљу и оставите да одстоји неко вријеме. Брашно ће упити масноћу и олакшати даље чишћење. Након тога уклоните вишак сувом крпом или четком. Овај трик је посебно ефикасан код свјежих мрља и може вам уштедјети новац на скупим средствима за скидање флека.
За загорјеле остатке хране и масноћу на металним површинама, направите густу пасту од брашна и мало воде или сирћета. Добијену смјесу утрљајте на шерпе, тигање или металне чиније и оставите кратко да дјелује. Након тога исперите и пребришите. Површина ће бити чиста без агресивних хемикалија. Ово је одлична алтернатива абразивним средствима која могу оштетити посуђе.
Поспите мало брашна на суву крпу и лагано исполирајте површине од нерђајућег челика, попут судопере и других предмета од метала. Видјећете како могу заблистати без скупих средстава за полирање.
