Откривена навика која продужава живот: Успорава старење

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:56
Коментари:0
Не треба вам скупа козметика ни ригорозне дијете да бисте изгледали и осјећали се млађе.
Наука потврђује да постоји једноставна, али моћна навика која доказано успорава старење и продужава живот. То је редовна физичка активност.
Бројна истраживања показују да редовно вежбање успорава биолошко старење, чува здравље мозга, срца и мишића, и смањује ризик од хроничних болести. Уз правилну исхрану, квалитетан сан и контролу стреса, кретање се издваја као најважнији фактор виталности. Биолошка старост не мора да прати број свјећица на торти. Умор, укоченост и болови нису нужна последица година, често су посљедица неактивности.
Послије 30. године губимо 3–5 одсто мишићне масе по деценији, што може довести до саркопеније – губитка снаге и стабилности. Тренинг снаге и вјежбе отпора помажу да се тај процес успори.
Свијет
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској
Мишићи утичу на метаболизам, хормонски баланс, имунитет и здравље костију. Што су јачи, тијело је отпорније на старење.
Кретање смањује хроничне упале у организму, што је један од главних узрока болести попут дијабетеса и хипертензије. Истраживања показују да физичка активност побољшава рад митохондрија (енергетских центара ћелија) и успорава скраћивање топломјера, што је повезано са дуговјечношћу. Другим ријечима, вјежбање продужава „животни вијек“ ваших ћелија.
Редовна физичка активност повезана је са мањим ризиком од деменције и бољом концентрацијом. Активни људи могу имати биолошки млађи мозак и до девет година у односу на неактивне вршњаке. Код старијих особа, вежбање смањује ризик од деменције и до 35 одсто.
Стручњаци препоручују комбинацију:
Не морате проводити сате у теретани. Три шетње по 10 минута дневно имају исти ефекат као пола сата у континуитету.
Чак и у седмој или осмој деценији живота могуће је повећати снагу и издржљивост. Кључ је у постепеном почетку и досљедности. Један корак дневно може значити десет година младости више, преноси Најжена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Тренутно на програму