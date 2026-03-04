Logo
Откривена навика која продужава живот: Успорава старење

АТВ

04.03.2026

13:56

Фото: pexels

Не треба вам скупа козметика ни ригорозне дијете да бисте изгледали и осјећали се млађе.

Наука потврђује да постоји једноставна, али моћна навика која доказано успорава старење и продужава живот. То је редовна физичка активност.

Навика за дуг живот

Бројна истраживања показују да редовно вежбање успорава биолошко старење, чува здравље мозга, срца и мишића, и смањује ризик од хроничних болести. Уз правилну исхрану, квалитетан сан и контролу стреса, кретање се издваја као најважнији фактор виталности. Биолошка старост не мора да прати број свјећица на торти. Умор, укоченост и болови нису нужна последица година, често су посљедица неактивности.

Зашто мишићи чувају младост?

Послије 30. године губимо 3–5 одсто мишићне масе по деценији, што може довести до саркопеније – губитка снаге и стабилности. Тренинг снаге и вјежбе отпора помажу да се тај процес успори.

Мишићи утичу на метаболизам, хормонски баланс, имунитет и здравље костију. Што су јачи, тијело је отпорније на старење.

Вјежбање штити срце и ћелије

Кретање смањује хроничне упале у организму, што је један од главних узрока болести попут дијабетеса и хипертензије. Истраживања показују да физичка активност побољшава рад митохондрија (енергетских центара ћелија) и успорава скраћивање топломјера, што је повезано са дуговјечношћу. Другим ријечима, вјежбање продужава „животни вијек“ ваших ћелија.

Мозак може бити 9 година млађи

Редовна физичка активност повезана је са мањим ризиком од деменције и бољом концентрацијом. Активни људи могу имати биолошки млађи мозак и до девет година у односу на неактивне вршњаке. Код старијих особа, вежбање смањује ризик од деменције и до 35 одсто.

Како да останете активни?

Стручњаци препоручују комбинацију:

  • тренинга снаге (2–3 пута недјељно)
  • аеробних активности (брза шетња, пливање, бицикл)
  • вјежби равнотеже и флексибилности (истезање, јога).

Не морате проводити сате у теретани. Три шетње по 10 минута дневно имају исти ефекат као пола сата у континуитету.

Никад није касно да почнете

Чак и у седмој или осмој деценији живота могуће је повећати снагу и издржљивост. Кључ је у постепеном почетку и досљедности. Један корак дневно може значити десет година младости више, преноси Најжена.

Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

