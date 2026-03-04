Препознавање лица, АНПР, Дронови: Велике промјене на границама у БиХ

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:42
Босна и Херцеговина уводи нове технологије надзора на граничним прелазима, укључујући препознавање лица, аутоматско очитање регистарских таблица и кориштење дронова, предвиђено је новим Правилником о постављању и употреби техничке опреме и видео-надзора.
Правилником се детаљно уређују услови, процедуре и безбједносне мјере за кориштење техничке опреме коју користи Гранична полиција БиХ приликом граничне контроле, као и начин заштите личних података.
Међу технологијама које се могу користити на границама налазе се уређаји за узимање биометријских података, системи за препознавање лица, читачи путних исправа, системи за аутоматско очитавање регистарских таблица (АНПР) те дронови и беспилотне летјелице опремљене камерама високе резолуције и сензорима за ноћно снимање.
Правилник такође прописује да се током граничне контроле могу прикупљати фотографије, отисци прстију, отисци дланова и други биометријски подаци ради провјере идентитета путника и сигурности државне границе.
Систем видео-надзора може се постављати на граничним прелазима, у контролним кабинама, просторима за путничку контролу и другим службеним просторијама Граничне полиције, а грађани морају бити јасно упозорени да се налазе у подручју под видео-надзором.
Прикупљени подаци користе се искључиво у службене сврхе и могу се размјењивати с другим полицијским агенцијама и надлежним институцијама у складу са законима и међународним споразумима.
Нови правилник ступа на снагу осам дана након објаве у Службеном гласнику БиХ, а њиме се ставља изван снаге правилник из 2010. године, чиме се систем техничког надзора на границама прилагођава савременим технологијама и сигурносним стандардима, пише портал "Херцеговина.инфо".
