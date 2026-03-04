м:тел и Wiener представили иновацију на тржишту: Прва мобилна тарифа са путним осигурањем

Аутор:АТВ
04.03.2026
12:32
Коментари:0
Тржиште телекомуникација и осигурања у Босни и Херцеговини добило је искорак какав до сада није виђен. м:тел, у партнерству са Wiener осигурањем ВИГ, представља м:тел Травел тарифе - прве постпејд мобилне тарифе на тржишту Босне и Херцеговине које укључују и путно здравствено осигурање. Ово није само нова тарифа. Ово је нова категорија на тржишту.
По први пут, корисници у Босни и Херцеговини не морају размишљати о томе да ли су купили полису осигурања прије пута или да ли су активирали одговарајућу роминг тарифну опцију. Сада је све обједињено у једном пакету, и комуникација и сигурност, без додатних уговора, без папирологије и без скривених трошкова.
м:тел Травел тарифе - Европа, Европа Плус и Свијет осмишљене су да прате живот савремених путника, пословних људи, породица, младих који путују спонтано и свих оних који прелазе границе више пута годишње. У оквиру постпејд тарифа укључено је Wiener путно здравствено осигурање које важи широм свијета, омогућава неограничен број путовања током године, са покрићем до 21 дан по сваком путовању.
Уз стандардне бонусе минута, СМС порука и интернета у БиХ и региону Западног Балкана, корисници м:тел Травел тарифа добијају и мобилни интернет у ромингу у Европи и свијету до 3 ГБ, уз одабрану тарифу. Пакет додатно укључује Мове ТВ - телевизију у покрету, док је у одабраним тарифама доступна и услуга Сигуран Нет.
Приликом потписивања споразума о партнерству извршни директор за продају компаније м:тел Срђан Пешевић истакао је да су м:тел Травел тарифе настале из потребе да корисници добију више од стандардне мобилне услуге - рјешење које обједињује комуникацију и сигурност у једном пакету.
"У сарадњи са Wiener осигурањем омогућили смо да путно здравствено осигурање постане дио свакодневне услуге, без додатних процедура и бриге пред пут. Наши корисници данас очекују једноставност, флексибилност и поузданост, а управо то доноси, овај производ. Поносни смо што заједно постављамо нове стандарде на тржишту Босне и Херцеговине“, нагласио је Пешевић.
Борисалв Додер, генерални директор Wiener осигурања ВИГ, истакао је:
"Ово партнерство представља искорак не само за наше двије компаније, већ и за комплетно тржиште. Први пут у Босни и Херцеговини путно здравствено осигурање постаје дио свакодневне услуге коју корисници већ имају, њихове мобилне тарифе. Тиме осигурање излази из оквира ‘обавезне куповине пред пут’ и постаје стална и доступна заштита током свих путовања. Партнерством са м:телом постављамо нове стандарде на тржишту и показујемо да осигурање може бити интегрисано и прилагођено стварним навикама људи који данас путују чешће него икада.“
Ова сарадња представља стратешко партнерство два снажна бренда који заједнички помјерају границе понуде на домаћем тржишту и уводе модел који је до сада био резервисан за развијенија тржишта. Са м:тел Травел тарифама границе више нису административна препрека нити додатни трошак, већ само нова дестинација.
