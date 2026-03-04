Празници утичу на цијене прасића: Узгајивачи упозоравају на пораст

Аутор:АТВ
04.03.2026
10:18
С обзиром на то да је у току Васкршњи пост, мала је и потражња за прасићима и јагњићима.
Тренутно, килограм живе ваге прасића кошта око 6-6,5 марака, а јагњади 8-9 КМ.
Узгајивачи свиња поручују да би цијена прасића ускоро требало да крене горе, јер их у ово доба године домаћини купују за тов.
"Тренутно, цијена прасића је изузетно нерентабилна. Негдје средином марта очекује се пораст цијене живе ваге. Наиме, тада ће кренути да купују прасиће за тов, па је за очекивати и поскупљење живе ваге. Што се тиче цијене пред Васкрс, односно Ђурђевдан, још се не зна како ће то изгледати. Међутим, с обзиром на високу цијену увозних прасића, за очекивати је да порасте и цијена домаћих", наглашава за Српскаинфо предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.
Према његовим ријечима, килограм живе ваге увозних прасића износи око 10 КМ.
Узгајивачи сматрају да би, бар за празнике, цијена увозних и домаћих прасића требало да буде ту негдје. То, практично, значи да би килограм живе ваге око Васкрса и Ђурђевдана могао да буде скупљи за око 3,5-4 КМ, него сад.
Подсјетимо, килограм живе ваге лани је, пред Ђурђевдан, ишао и до 12 КМ. У том периоду, и килограм живе ваге јагњади је, такође, ишао до 12 КМ.
Тренутно, на бијељинској сточној пијаци јагњад коштају 8-9 КМ. Ријеч је о цијени која се дуго држи, а око Божића је килограм живе ваге коштао између 8-10 КМ.
