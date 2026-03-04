Logo
Март доноси обнову за 3 знака Зодијака: Стиже прољећно олакшање

04.03.2026

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Уласком у мјесец март, све смо ближи почетку прољећа, по многима најљепшег годишњег доба.

Тмурни дани и најдуже ноћи полако остају иза нас, а почињемо да осећамо прве наговјештаје прољећа, које доноси обнову и нови почетак. Три хороскопска знака осјетиће више олакшања током марта захваљујући астролошким транзитима који освјетљавају њихов космички пут.

Јако је важно да нагласимо да треба прочитати и ако вам се Сунце, Мјесец или Асцендент налази у неким од ових знакова.

Ован

Са доласком прољећне равнодневице 20. марта, Овнови ће осјетити велику радост. Сунце улази у знак Овна, чиме почиње њихова рођенданска сезона, а уједно се завршава и ретроградни Меркур. Овај кардинални знак осјетиће налет свјеже енергије, страсти и ентузијазма, спреман за нове авантуре.

Љубав

Занимљивости

Мушкарци рођени у ова 2 хороскопска знака су највећи слабићи

Иако би стрпљење и даље могло бити на тесту због утицаја Сатурна, планете карме и дисциплине, као и Нептуна, планете илузија, враћа се снажнији осјећај свјесне воље и унутрашње снаге. То ће им помоћи да поново пробуде свој храбри, ватрени дух.

Рак

Ретроградни Јупитер завршава се 11. марта у вашем знаку. Ова планета среће доноси додатни талас позитивне енергије. Бићете спремни да преузмете иницијативу, уз пораст самопоуздања који вас подстиче да вјерујете својим инстинктима, пратите интуицију и повучете храбре потезе у складу са својим највишим циљевима.

Зрачићете природним лидерским квалитетима, па ће други жељети да вас следе. Вјерујте својој способности да градите заједницу и препознате дубоке емотивне истине које се крију испод површине.

Рибе

Март ће подстаћи Рибе да на почетку мјесеца отпусте застарјеле обрасце и циклусе. До краја мјесеца добиће више јасноће, увида и правца. Ретроградни Меркур остаје у њиховом знаку током већег дијела марта, све до 20. марта.Ова планета комуникације и фокуса, која дјелује као да се креће уназад, подстиче Рибе да потраже одговоре у себи док се спољашње околности мијењају. Очекујте друге шансе, прилике за разјашњавање неспоразума и рјешавање старих питања, преноси Она.

