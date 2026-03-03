Шта је ХАМБУРЕК? Ноћна идеја која је постала регионални гастро хит

03.03.2026
Спој бурека и пљескавице, познат под називом хамбурек, осмислила је борска омладина прије више од 15 година, враћајући се из ноћног провода. Оно што је започело као спонтана, “гладна” идеја младих из Бора у источној Србији, с временом је прерасло у препознатљив локални специјалитет о којем су писали и регионални медији.
Хамбурек је, у својој основи, бурек пуњен пљескавицом, уз додатке који се иначе вежу уз класични хамбургер - попут ајвара, купуса, лука, кечапа или мајонезе.
Ријеч је о заситном и калоричном јелу које је стекло популарност управо међу млађом популацијом, нарочито као касноноћни оброк.
Иако се не налази на стандардним јеловницима већине пекотека, у Бору и околини постао је својеврсни гастро заштитни знак.
Иако је настао спонтано, хамбурек симболише креативност младих и спој традиционалног балканског јела с модерним фаст-фуд приступом. Управо та комбинација познатих окуса чини га занимљивим примјером како се локална гастрономија прилагођава новим генерацијама.
