Шта је ХАМБУРЕК? Ноћна идеја која је постала регионални гастро хит

03.03.2026

17:42

šta je hamburek kako se pravi
Фото: Printscreen

Спој бурека и пљескавице, познат под називом хамбурек, осмислила је борска омладина прије више од 15 година, враћајући се из ноћног провода. Оно што је започело као спонтана, “гладна” идеја младих из Бора у источној Србији, с временом је прерасло у препознатљив локални специјалитет о којем су писали и регионални медији.

Хамбурек је, у својој основи, бурек пуњен пљескавицом, уз додатке који се иначе вежу уз класични хамбургер - попут ајвара, купуса, лука, кечапа или мајонезе.

Ријеч је о заситном и калоричном јелу које је стекло популарност управо међу млађом популацијом, нарочито као касноноћни оброк.

Иако се не налази на стандардним јеловницима већине пекотека, у Бору и околини постао је својеврсни гастро заштитни знак.

Како припремити хамбурек код куће?

Састојци:

  • 500 г готових кора за бурек
  • 400–500 г мљевеног меса (мјешавина јунетине и свињетине)
  • сол, бибер
  • 1 главица црвеног лука
  • ајвар (по жељи)
  • нарибани купус
  • кечап и мајонеза
  • уље за премазивање

Припрема:

  • Од мљевеног меса обликујте пљескавице, посолите и попаприте те их кратко испеците на тави или роштиљу.
  • На радну површину ставите двије до три коре за бурек, лагано их премажите уљем.
  • На средину положите печену пљескавицу, додајте ситно сјецкани лук, ајвар и купус.
  • По жељи додајте мало кечапа или мајонезе.
  • Замотајте коре попут класичног бурека или савијаче.
  • Пеците у загријаној пећници на 200 °C око 20–25 минута, док не поприми златно-смеђу боју.
  • Послужује се топао, уз јогурт или кисело млијеко.

Више од тренда

Иако је настао спонтано, хамбурек симболише креативност младих и спој традиционалног балканског јела с модерним фаст-фуд приступом. Управо та комбинација познатих окуса чини га занимљивим примјером како се локална гастрономија прилагођава новим генерацијама.

хамбурек

