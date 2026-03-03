Logo
За ове знакове слиједи финансијски преокрет: Стиже новац који су дуго чекали

Извор:

Жена Блиц

03.03.2026

10:44

Коментари:

0
Док су неки лако долазили до новца и прилика, три хороскопска знака су годинама гурала узбрдо. Без велике помоћи, без среће у правом тренутку, ослањали су се искључиво на сопствени труд. Али космички точак се окреће а средина марта доноси озбиљан финансијски преокрет управо онима који су најдуже чекали.

Исплате које су касниле коначно стижу. Послови који су тапкали у мјесту покрећу се. Новац долази са страна које нису ни биле у плану. Дугови који су притискали почињу да нестају овим хороскопским знацима. Некад се срећа не појављује брзо али када стигне, донесе више него што се очекивало.

Шкорпија

Шкорпија је навикла да ћути и издржи. Није се жалила, али је добро знала колико је тешко стално балансирати између трошкова и прихода. Много је дала, а често добијала минимум. Средина марта мијења игру. Стиже уплата која рјешава нагомилане проблеме. Може бити поврат старог дуга, бонус, изненадна пословна понуда или сарадња која доноси озбиљну зараду. Оно што је најважније новац долази брзо и у већем износу него што је очекивала. Ово је период када Шкорпија коначно осјећа олакшање и сигурност коју је дуго чекала.

Бик

Бик је радио, ћутао и трпио финансијски притисак без много приче. Његова снага је у упорности, али и најупорнији се некад запитају колико још могу. Од средине марта ствари почињу да се слажу. Отварају се врата која су дуго била затворена. Могућа је нова пословна прилика, повећање прихода или договор који доноси стабилан и дугорочан прилив новца. Новчаник који је био готово празан полако, али сигурно, почиње да се пуни. За Бика ово није само пролазна срећа ово је почетак стабилнијег периода.

Јарац

Јарац никада није тражио пречице. Радио је темељно, улагао вријеме и енергију чак и када резултат није био одмах видљив. Док су други бирали лакши пут, Јарац је бирао сигуран али спорији. Сада долази тренутак наплате. Исплата која је мјесецима каснила коначно леже на рачун. Појављује се пословна понуда са озбиљним потенцијалом. Дугови који су стварали притисак почињу да се смањују један по један. Јарац улази у фазу када труд престаје да буде само обавеза и постаје конкретна финансијска корист.

Када се стрпљење исплати

Јарац, Шкорпија и Бик улазе у период у којем се труд коначно види кроз бројке. Нису добили ништа преко ноћи, нити без борбе али управо зато оно што долази има већу вриједност.

Хороскоп

новац

астрологија

