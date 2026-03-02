Овај хороскопски знак не зна за пораз

Извор:
Индекс
02.03.2026
14:04
Коментари:0
У хороскопу постоје знакови који лакше пуштају, прилагођавају се и мирно прихватају губитке.
Најважније
У астрологији овај знак повезује са потребом да докаже снагу.
Пораз доживљава лично и ријетко признаје да је изгубио.
На послу и у односима ова особина доноси упорност, али и тврдоглавост.
Али, постоји и један знак којем је сама идеја пораза готово неприхватљива.
У астрологији се тај знак повезује с борбеношћу, снажним егом и неугасивом потребом да докаже властиту снагу.
Ријеч је о знаку који никада не одустаје без борбе, чак ни када сви око њега сматрају да је битка изгубљена.
Припадници Овна познати су по својој ратничкој природи. Њихов унутрашњи импулс увијек их гура напријед, без обзира на препреке, околности или туђа мишљења.
Пораз за Овна није коначан исход, већ привремена сметња коју треба прескочити, заобићи или срушити. Управо зато ријетко признају да су изгубили, чак и када је исход очигледан.
Занимљивости
Судбина се мијења: Један знак плива у парама, други тоне у дугове
Овнови пораз доживљавају врло лично. Он за њих није само неуспјех у некој ситуацији, већ ударац на идентитет и осјећај властите вриједности. Због тога често реагују тврдоглаво, пркосно и импулзивно, одбијајући прихватити реалност док год постоји и најмања шанса да се ствари преокрену у њихову корист.
У професионалном животу то се види кроз њихову упорност и такмичарски дух. Овнови ће радије покушати десет пута и погријешити него признати да нешто не иде. Чак и након озбиљних грешака, ријетко ће рећи да су поражени. Умјесто тога, говориће о лекцијама, новим покушајима и повратку јачем него прије.
У односима с другима, неприхваћање пораза може бити двосјекли мач. С једне стране, Овнови су изузетно лојални и боре се за људе које воле до посљедњег даха. С друге стране, тешко признају грешке, ријетко се повлаче из сукоба и често инсистирају на томе да буду у праву, чак и када би попуштање донијело мир.
Ипак, управо та особина чини их снажнима. Овнови су знак који устаје и након најтежих падова. Њихова неспособност да прихвате пораз заправо је дубоко укоријењена вјера да се све може промијенити ако се уложи довољно воље, енергије и храбрости.
За њих пораз не постоји, постоји само сљедећа рунда, преноси Индекс.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму