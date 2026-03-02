Ова 3 знака су највернији људи у хороскопу

Извор:
Крстарица
02.03.2026
11:21
Коментари:0
Има људи који су уз вас и када им не одговара. Који не нестају када им више не требате. Који памте ваш рођендан, зову када им није добро и остају чак и када би свако други отишао.
Рак не зна да воли „на пола“. Када вас заволи, заволи вас до краја, без услова, без рачунања, без истека рока. Памти сваки ваш проблем и сваку вашу бригу, и не само да памти него долази. Без позива, без најаве, само долази и пита шта му треба.
Када је свима осталима згодно да вас нема, Рак је ту. Колико пута сте чули да је неко рекао „једино ми је Рак остао када ми је било најгоре“? Није то случајност. То је карактер који једноставно не зна другачије да живи.
Дјевица не прича о томе колико вам је одана. Она то показује сваки дан у малим стварима које већина не примети. Запамтила је шта вас мучи, шта волите, шта не подносите. Када требате помоћ, ту је прије него што сте је позвали.
Рјешава, остаје до касно, не тражи захвалност и не држи рачун о томе шта је за кога урадила. Највјернији људи у хороскопу ретко вичу о својој вјерности, и Дјевица је савршен примјер тога. Ко је има поред себе зна да постоји неко на кога се може ослонити без страха.
Бик је тврдоглав, то му сви замјерају. Али та иста тврдоглавост која га чини непопустљивим у свађи чини га и најтрајнијим човјеком којег можете имати у животу. Бик не одустаје од својих људи.
Не када је тешко, не када није згодно, не када би свако други већ одавно окренуо леђа. Може да прође годинама без контакта, али чим му затребате, јави се као да се није ништа десило. За Бика ви нисте били важни само тада, ви сте важни заувијек.
Рак, Девица и Бик су највјернији људи које можете срести у животу. Нису савршени, гријеше и повријеђују се као и сви остали. Али једно никад не раде. Не остављају своје.
И у свијету у којем се пријатељи мењају као годишња доба, то је ријеткост због које је ко их има у животу заиста срећан човјек, преноси Крстарица.
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Савјети
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму