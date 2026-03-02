Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана

Извор:
Агенције
02.03.2026
12:32
Коментари:0
Републикански сенатор Линдзи Грејем изјавио је да је Куба сљедећа мета Сједињених Америчких Држава послије Ирана, у интервјуу за "Фокс Њуз".
"Сљедећа на реду је Куба. Њихов режим ће пасти. Њихови дани су одбројани", рекао је он.
Сенатор тврди да ће се власт у Ирану врло брзо распасти.
Свијет
Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран
У суботу су САД и Израел започели опсежну војну операцију против Ирана, иако су још прошле недјеље Сједињене Државе водиле преговоре са Исламском Републиком о "нуклеарном досијеу".
У Тел Авиву је саопштено да је циљ напада да се спријечи Техеран да дође до нуклеарног оружја.
Предсједник САД Доналд Трамп је, са своје стране, најавио намјеру да уништи иранску флоту и одбрамбену индустрију, као и да је позвао грађане те земље да свргну режим.
Друштво
Нема више наручивања пакета као раније, слиједи велико поскупљење
Иран је као одговор извео нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
У Русији је саопштено да напади Вашингтона и Тел Авива немају никакве везе са очувањем режима неширења нуклеарног оружја и затражен је повратак преговорима.
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров нагласио је да је Москва спремна да допринесе рјешавању ситуације, укључујући и у Савјету безбједности УН.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму