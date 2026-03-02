Нема више наручивања пакета као раније, слиједи велико поскупљење

Извор:
Курир
02.03.2026
12:23
Нове уредбе Европске уније довешће до поскупљења доставе и робе код одређених онлајн продаваца од којих наши грађани масовно наручују.
Од 1. јула 2026. године Европска унија уводи нове царинске прописе који ће значајно утицати на online куповину изван ЕУ. До сада су мале пошиљке чија вриједност није прелазила 150 евра често стизале без царине, што је омогућавало јефтинију доставу из земаља попут Кине и САД.
Од јула тога више неће бити, јер се уводи паушална царина од три евра по сваком различитом производу у пакету. То значи да, ако наручите на примјер телефон и маску за њега у истом пакету, царина ће бити шест евра, по три евра за сваки производ. Уз то, ПДВ и даље важи за производе из земаља ван ЕУ, а поједине земље чланице могу наплатити и додатне таксе за администрацију и руковање пакетом.
Промјена је уведена како би се обезбедила фер конкуренција између домаћих произвођача и трговаца изван ЕУ, јер су раније инострани производи често имали предност због ниских трошкова доставе. Истовремено, ЕУ жели да повећа приходе од царина и да побољша контролу над квалитетом и безбједношћу робе која улази у Унију. За српске купце ово значи да ће online куповина изван ЕУ постати скупља него што је била. Пакети који су раније стизали готово бесплатно сада ће носити додатне трошкове царине и ПДВ-а, а сваки додатни производ у пакету повећава укупну цијену.
Због тога многи трговци већ планирају да у цијену производа унапред укључе царину и порезе, како би избјегли непријатна изненађења за купце. Наруџбине из ЕУ и даље остају повољније, јер се правила односе на увоз из земаља ван Уније.
Да бисмо вам боље илустровали утицај ове промјене, погледајмо конкретан примјер. Ако нпр. наш купац наручи пакет вриједности 50 евра из Кине који садржи два производа, рачуница изгледа овако: вриједност пакета је 50 евра, царина за два производа износи 6 евра, па је основица за ПДВ 56 евра.
Са стопом ПДВ-а од 20 одсто, додатни порез износи 11,2 евра, што значи да укупна цијена пакета по доласку у Србију буде око 67,2 евра. У пракси, то је више од 30 одсто скупље него раније, када је пакет могао да стигне готово бесплатно.
Ова промјена посебно погађа купце који често наручују са популарних платформи као што су Тему, Schein и AliExpress. Потребно ће бити пажљиво планирати наруџбине, а они који желе да смање додатне трошкове могу размотрити обједињавање производа у један пакет или куповину из ЕУ, гдје се правила царине не примјењују на исти начин.
У суштини, од јула 2026. популарни online продавци изван ЕУ више неће бити синоним за јефтину доставу, па ће наши купци морати да прилагоде своје навике и планирају трошкове унапријед како би online куповина и даље била исплатива, преноси Курир.
