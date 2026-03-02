Шта се дешава у БиХ: Колапс усред ноћи на неким пумпама - ВИДЕО

Извор:
АТВ
02.03.2026
08:39
Коментари:0
Због сукоба на Блиском истоку постоји реална могућност да дође до наглог поскупљења горива, како у свијету, тако и у Босни и Херцеговини.
Како јавља "Гардиjан" позивајући се на податке брокерске куће ИГ, америчка сирова нафта на путу је да поскупи за чак 9% чим се трговање настави. То би цијену барела могло подићи на више од 73 долара, што је највиши ниво од јуна 2025, када су САД започеле нападе на иранска нуклеарна постројења.
Аналитичари Барклејса упозоравају да би цијена нафте могла достићи 80 долара по барелу у случају “значајног поремећаја снабдијевања".
Због тога су бројни возачи, брже-боље, одмах синоћ кренули на бензинске пумпе напунити своје лимене љубимце.
На многим бх. пумпама се чекало у колонама на гориво, а поједини доносе и канистере како би направили залихе, тврди портал "Црна хроника".
Цијена горива би требала нарасти, а за колико ће зависити од даљег развоја ситуације на Блиском истоку.
Према доступним информацијама, Иранска револуционарна гарда је дјелимично блокирала Хормушки мореуз, кроз који пролази око 20% свјетске нафте.
Свјетски медији јављају како је Иранска револуционарна гарда упутила бродовима поруке да прелазак кроз Хормушки мореуз није дозвољен због "несигурног окружења“ након напада САД и Израела на Иран, али формална међународна законска забрана није издата.
Такође, двије највеће свјетске бродарске компаније, Маерск и МСЦ, обуставиле су или ограничиле кретање својих пловила кроз стратешки изузетно важан Хормушки мореуз.
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму