Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Извор:
Телеграф
02.03.2026
09:38
Коментари:0
Њемачка неће активно учествовати у војним акцијама против Ирана, али ће размотрити одбрану својих војника стационираних у мултинационалним војним базама у Јордану и Ираку уколико буду нападнути, изјавио је у понедјељак ујутру њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул.
"Савезна влада нема намјеру да учествује" у сукобу, рекао је Вадефул за јавни радио Дојчландфунк, додајући да "такође немамо потребне војне ресурсе".
Република Српска
Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС
Међутим, министар спољних послова је навео да је могуће да би "наши војници Бундесвера бранили себе уколико би били нападнути".
Према наводима њемачких оружаних снага, војне базе у којима су стационирани њемачки војници биле су мета након ескалације у региону.
Током викенда изведени су напади на мултинационалне базе у Ирбилу на сјеверу Ирака и у Ал-Азраку у Јордану.
Хроника
Педофил спроведен у затвор у Фочи, након пет година бјекства
Војници који су се тамо налазили нису повријеђени и безбједни су, пренијела је њемачка новинска агенција ДПА.
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму