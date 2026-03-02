Logo
Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Блиц

Пјевачица забринута: Дарко Лазић и даље на Малдивима са женом и кћерком

Пјевачица Андреана Чекић присуствовала је слављу поводом рођења сина својих колега, али је пажњу медија привукла њена забринутост усред драме и хаоса који се тренутно одвија на Блиском истоку.

Синоћ је у једном ресторану организована гламурозна прослава рођења сина пјевачког пара Саше Капора и Николине Ковач, а међу бројним званицама са естраде нашла се и Андреана Чекић. Пјевачица је искористила прилику да подијели радост, откривши да се са Николином дописивала, те да је мајка добро након порођаја.

Оно што Андреану Чекић посебно узнемирава јесте актуелна безбједносна ситуација у свијету, због чега је видно потресена.

Како су многи летови са егзотичних дестинација доведени у питање због сукоба и драме у Дубаију, пјевачица је открила какав им је план за повратак кући, преноси Блиц.

Забринута за кумове на Малдивима

"Чула сам се са Дарком Лазићем и Катарином Лазић, њима одмор још траје, ако повратак буде био преко Дубаија, промијениће карту. Ако ни то не буде могло, добро је њима на Малдивима. Рекла сам му: ”Куме, тебе Бог баш воли”. Остај тамо у рају да ужива", изјавила је Андреана Чекић.

Благој Георгијев

Сцена

Бивши играч Звезде "заробљен" у Дубаију с атрактивном д‌јевојком

Она није крила страх и неизвјесност, па је признала да телефон буквално не испушта из руку јер стријепи за своје блиске људе.

"Што се те ситуације тиче, ја сам много потресена, имам много пријатеља у Дубаију, чујем се редовно са њима, надам се да ће ово што прије да стане, ово је лудило и не могу да вјерујем", видно узнемирена поручила је пјевачица.

Дарко Лазић

Дубаи вести

Израел Иран

