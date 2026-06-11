Не идите у центар града без рибарских чизама: Милион КМ "прогутале" огромне локве

Аутор:Марија Милановић
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Зачепљени шахтови, сливници и канали, или једноставно нестручно изведени радови, узимају данак завршених пројеката у Бањалуци.
Прошле су четири године од реконструкције централне пјешачке зоне у улици Бана Милосављевића, односно од Палате предсједника до куће Милановића, а популарно шеталиште у Бањалуци данас прекривају огромне локве.
Уколико сте се запутили овим дијелом града, данас, али и сваки други дан када је падала киша, имали сте прилику прескакати и обилазити огромне локве у пјешачкој зони.
За овај пројекат, кроз ребаланс буџета Града Бањалука издвојен је 2022. године милион КМ, а како можемо видјети, поменути се "утопио" у лоше изведеним радовима, а што је највише коштало Бањалучане јер ће их сваком кишом морати прескакати или обилазити да тамо гдје су се запутили не би мокри долазили.
"Ова реконструкција је важна за туризам у нашем граду. Око милион КМ је планирано за ову реконструкцију, а наша жеља је да све ово буде завршено и прије него што је предвиђено. Дакле, рок за извођење радова је шест мјесеци, а ми ћемо дати све од себе да радови буду завршени у рекордном року, уколико је могуће већ за четири мјесеца", рекао је тада градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић и заиста, радови су завршени прије предвиђеног рока.
Да ли су због журбе настали ови пропусти и да ли ће горе поменути туризам, односно туристи имати прилику да свједоче и новој дисциплини у граду - "прескакању локви", немамо сазнања, као ни да ли ће надлежни поправити ове проблематичне пропусте јер су за исте издвојили озбиљна средства.
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