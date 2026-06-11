Пројекат вриједан 1,2 милиона КМ: Почела санација Старе приједорске цесте

Аутор:АТВ
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У бањалучком насељу Драгочај данас је почела санација Старе приједорске цесте, дужине 1.700 метара, а вриједност радова је 1,2 милиона КМ.
Директор "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић је истакао да је у бањалучком насељу Драгочај данас је почела санација Старе приједорске цесте, дужине 1.700 метара, а вриједност радова је 1,2 милиона КМ.
"Битно је поменути да је ова дионица пута у потпуности у надлежности Града Бањалука, ми смо на инсистирање грађана, изашли њима у сусрет и данас приступамо радовима. Планирамо да до краја године ова дионица буде завршена", навео је Јанковић.
Свечаности, између осталих, присуствују српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
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