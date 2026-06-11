Logo

Покренут још један судски поступак против Кецмановића

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:09

Коментари:

0
Покренут још један судски поступак против Кецмановића
Фото: Танјуг/АП

У Вишем суду у Београду покренут је још један парнични поступак против Владимира и Миљане Кецмановић, родитеља малољетног убице који је 3. маја 2023. у Основној школи "Владислав Рибникар" убио деветоро вршњака и радника обезбјеђења, и тешко ранио још шесторо.

Тужбу је 6. маја против Миљане и Владимира Кецмановића, као и основне школе у којој се масакр догодио поднијела малољетна ученица која је кобног дана била рањена. У њој се, како сазнаје Курир, захтјева накнада нематеријалне штете за претрпљење душевне болове и због умањења опште животне активности, за претрпљене физичке болове, страх и болове усред наружености.

Влада Република Српске

Република Српска

Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

- Припремно рочиште заказано је за 3. септембар - потврђено је за Курир.

Подсјетимо, ово је шести по реду парнични поступак против Кецмановића. Виши суд у Београду је првостепено већ окончао парнице које су против њих поднијели чланови породица убијених, њих 27, затим поступка који су чланови породице Дукић чија је ћерка убијена у овом злочину, као и поступке које су покренули рањени дјечаци и њихови родитељи и рањења наставница историје.

Пресудама које су до сада донијете, Кецмановићи и школа обавезни су да оштећенима плате више од 411 милиона динара.

У Вишем суду у Београду, такође, изношењем завршних ријечи јуче је окончан и кривични поступак који је вођен против Владимира и Миљане Кецмановић и изрицање пресуде заказано је за 18. јун.

Лед у Хрватској

Регион

Апокалиптични снимци из Хрватске: Летјели кровови, падала стабла

Главни тужилашц Вишег јавног тужилаштва у Београду, Ненад Стефановић јуче је у завршној ријечи од суда затражио да их осуди на макисималне казне, наводећи да тужилаштво сматра да је њихова кривица доказана и да не постоје олакшавајуће околности. За Владимира Кецмановића за кривична дјела злостављање и занемаривање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности предложио је казну затвора од 14 година и 11 мјесеци, а Миљану Кецмановић за кривично дјело злостављање и занемаривање малољетног лица такође максималну казну затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владислав Рибникар

Коста Кецмановић

Миљана Кецмановић

Владимир Кецмановић

Коментари (0)

Прочитајте више

Експлозивне направе

Друштво

РУЦЗ упутила апел грађанима

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Због истраге о дроги и проституцији приведене 22 познате личности: Велика акција полиције у Турској

1 ч

0
Срби за Србе

Бања Лука

Хуманост на дјелу у Бањалуци: Сакупљено 1.909 КМ за вишечлане породице

1 ч

0
Кирил Дмитријев

Свијет

Дмитријев о Каји Калас: Успјела је да изнервира баш све

1 ч

0

Више из рубрике

Остаци Зоље која је експлодирала у камиону ”Чистоће” у Бањалуци

Хроника

У камиону на Лаушу експлодирала ”Зоља”!

1 ч

0
Комби на цести улубљен након саобраћајне несреће код Илијаша.

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Пала кашика са багера, сударили се камион и комби

1 ч

0
Удес мотоцикл

Хроника

Тешка несрећа код Лакташа, мотоциклиста превезен на УКЦ

2 ч

0
полиција

Хроника

Дјечаци пушку пронашли у кући: Полиција објавила детаље драме у Пријаковцима

2 ч

0

  • Најновије

12

49

Мелони: Вријеме да Европа нађе начин да комуницира са Москвом

12

45

Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила на сопственој кожи

12

44

Минић са представницима Кинолошког савеза: Мало је тако оданих другара као што су пси

12

36

Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

12

34

Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима