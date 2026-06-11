Покренут још један судски поступак против Кецмановића

Аутор:АТВ
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У Вишем суду у Београду покренут је још један парнични поступак против Владимира и Миљане Кецмановић, родитеља малољетног убице који је 3. маја 2023. у Основној школи "Владислав Рибникар" убио деветоро вршњака и радника обезбјеђења, и тешко ранио још шесторо.
Тужбу је 6. маја против Миљане и Владимира Кецмановића, као и основне школе у којој се масакр догодио поднијела малољетна ученица која је кобног дана била рањена. У њој се, како сазнаје Курир, захтјева накнада нематеријалне штете за претрпљење душевне болове и због умањења опште животне активности, за претрпљене физичке болове, страх и болове усред наружености.
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Подсјетимо, ово је шести по реду парнични поступак против Кецмановића. Виши суд у Београду је првостепено већ окончао парнице које су против њих поднијели чланови породица убијених, њих 27, затим поступка који су чланови породице Дукић чија је ћерка убијена у овом злочину, као и поступке које су покренули рањени дјечаци и њихови родитељи и рањења наставница историје.
Пресудама које су до сада донијете, Кецмановићи и школа обавезни су да оштећенима плате више од 411 милиона динара.
У Вишем суду у Београду, такође, изношењем завршних ријечи јуче је окончан и кривични поступак који је вођен против Владимира и Миљане Кецмановић и изрицање пресуде заказано је за 18. јун.
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Главни тужилашц Вишег јавног тужилаштва у Београду, Ненад Стефановић јуче је у завршној ријечи од суда затражио да их осуди на макисималне казне, наводећи да тужилаштво сматра да је њихова кривица доказана и да не постоје олакшавајуће околности. За Владимира Кецмановића за кривична дјела злостављање и занемаривање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности предложио је казну затвора од 14 година и 11 мјесеци, а Миљану Кецмановић за кривично дјело злостављање и занемаривање малољетног лица такође максималну казну затвора.
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