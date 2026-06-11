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У камиону на Лаушу експлодирала ”Зоља”!

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Огњен Матавуљ
11.06.2026 11:32

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Остаци Зоље која је експлодирала у камиону ”Чистоће” у Бањалуци
Фото: РУЦЗ

У камиону ”Чистоће” у бањалучком насељу Лауш екслодирало је ракетно зрно ”Зоље”, ручног бацача намијењеног уништавању оклопних возила!

Директор Републичке управе Цивилне заштите Борис Трнинић каже за АТВ да се ”Зоља” активирала након што су радници чистоће испразнили контејнер у камион.

”Након што су испразнили контејнер, вјероватно је дробилица камиона то активирала. Права је срећа да нико није страдао и да нема повређених јер се ради о експлозији средства кумулативног дејства”, рекао је Трнинић.

Апел: Не одлажите експлзивна средства у контејнере

Према његовим ријечима камион је превезен на депонију у Бањалуци, гдје ће деминери детаљно прегледати сав садржај камиона како би се утврдило да ли у њему има других експлозивних средстава.

Цивилна заштита на мјесту експлозије
Цивилна заштита на мјесту експлозије

”Апелујемо и упозоравамо грађане Републике Српске да минско експлозивна средства не одлажу у контејнере, не бацају на отпад или било које друге површине – него да иста пријаве локалној Цивилној заштити, која ће по својој надлежности упутити захтјев по утврђеним протоколима Републичкој управи Цивилне заштите Републике Српске која ће у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске безбједно уклонити наведена средства. Грађани пријаве могу извршили на бројеве 121 и 122”, истакао је Трнинић.

Лауш

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”Зоља” може пробити 300 mm челичног оклопа

”Зоља” је пјешадинско оружје намјењено за једнократну употребу. Ракетно зрно сачињено је од експлозивне бојеве главе, крилца стабилизатора и ракетног мотора. Бојева глава ”Зоље” способна је да пробије 300 mm хомогеног челичног оклопа, под углом од 90 степени.

Камион превезен на депонију
Камион превезен на депонију

Подсјетимо, до експлозије је дошло јутрос око чест часова у улици Владимира Роловића у бањалучком насељу Лауш.

Радници у шоку

Један од радника Чистоће рекао је за АТВ да су они обављали уобичајене послове и да нису могли ни посумњати да би неко у контејнер одбацио експлозивне направе.

Лауш

"Истресли смо контејнер, да би неколико тренутака касније одјекнула снажна експлозија, а затим и друга. Биле су двије детонације. Било је страшно... Срећом нико од колега није повријеђен, јер је пукло унутар камиона. Тек касније смо видјели да се кров од камиона расцвјетао", испричао је радник Чистоће.

На лицу мјеста извршен је увиђај и изузети су остаци експлозивне материје. За сада нема информација ко је ”Зољу” одбацио у контејнер и то је предмет даље истраге.

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Тагови :

Зоља

Лауш

Експлозија

Бањалука

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