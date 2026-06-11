Епилог акције ”Поток”: Ахмићу предложен притвор

Аутор:АТВ
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Кантонално тужилаштво у Сарајеву предложило је притвор Тарику Ахмићу (19) који је ухапшен у акцији ”Поток”, коју је спровела Федерална управа полиције.
”Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело”, саопштило је сарајевско тужилаштво.
Осумњиченом су на терет стављена кривична дјела неовлаштен промет дрогом и недозвољено држање оружја.
”Код осумњиченог је приликом претреса аутомобила, стана и куће пронађено око 500 грама марихуане, око 200 грама кокаина, око 30 грама хероина – дрога која је била спремна за продају. Одузете су и двије аутоматске пушке, три пиштоља, једна ручна бомба, ваге за прецизно мјерење, више мобилних телефона и већа количина новца”, наводе у тужилаштву.
Додају да су остала тројица ухапшених пуштени на слободу, јер није било основа за њихово задржавање. Осим Ахмића у акцији су ухапшени Т.Џ. (1995), А.Г.М. (2007) и А.Т. (2001) сви из Сарајева.
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