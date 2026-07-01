Аутопутеви Српске отворили продајно мјесто у Бањалуци: ТАГ уређаји уз 15 посто попуста

Аутор:Магдалена Глигић
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У просторијама "Аутопутева Републике Српске" у Бањалуци отворено је продајно мјесто гдје грађани могу купити ТАГ уређаје за електронског плаћање путарине.
Први на продајном мјесту био је в.д. директор "Аутопутева" Радован Вишковић. Како каже неће дуго остати власник првог купљеног тага јер ће га убрзо поклонити. Додао је и да је продајно мјесто отворено како би олакшало корисницима куповину уређаја.
"Не мора нико из Бањалуке да губи вријеме да оде сада до Јакуповаца или Кладара, него то сада може овде да уради у Бањалуци", рекао је в.д. директора Аутопутева Републике Радован Вишковић.
Прије мјесец дана отворено је и продајно мјесто у Бијељини, а то је показатељ жеље Аутопутева Српске да олакшају саобраћање свим корисницима широм Републике Српске.
"Имамо продају уређаја у нашој пословници у Бијељини тако да на неки начин покушавамо да корисницима идемо у сусрет да олакшамо приступ електронској наплати и таг уређају", додао је Вишковић.
Осим у Републици Српској ТАГ се може користити и у Федерацији БиХ и Србији.
"Значајан је пролазак туриста и наших људи који живе ван граница Републике Српске и БиХ. Зато смо настајали да наше услуге на неки начин управо рачунајући да смо на почетку туристичке сезоне и да на неки начин покушамо гужве на наплатним станицама свести на што је могуће мању мјеру", нагласио је Вишковић.
Овим електронским уређајем плаћање путарине обавља се без заустављања на наплатним кућицама. Осим уштеде времена и финансија, куповина Тага на продајном мјесту је и лакша опција куповине али и безбједнији начин путовања. Продајно мјесто радиће радним даном од 9 до 18, а суботом од 8 до 14 часова и у том периоду грађани ће моћи извршити куповину уз попуст од 15 одсто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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