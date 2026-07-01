Огласио се Дом здравља о салмонели у вртићу "Невен": Познато у каквом су стању дјеца

Аутор:АТВ редакција
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Дјеца из предшколске установе "Невен" која су имала симптоме гастроинтестиналног обољења осјећају се добро, налазе се на кућном лијечењу и под здравственим су надзором, речено је Срни у Дому здравља Бањалука.
Из те здравствене установе су навели да Хигијенско-епидемиолошка служба од 19. јуна, када је пријављен први случај, спроводи интензиван епидемиолошки надзор поводом појаве овог обољења.
Након првих пријава заразног обољења са дијагнозом ентероколитиса спроведено је епидемиолошко истраживање, активно тражење обољелих, епидемиолошко анкетирање родитеља, појачан здравствени надзор, дезинфекција простора, као и друге мјере прописане важећим процедурама за поступање код заразних болести.
Из Дома здравља Бањалука су додали да су у складу са законским прописима и процедурама за пријављивање и сузбијање заразних болести, у више наврата обавијестили Институт за јавно здравство Републике Српске, Здравствену инспекцију града Бањалука и Центар за предшколско васпитање и образовање о свим сазнањима, предузетим активностима и току епидемиолошког истраживања.
"Закључно са 30. јуном из узорака копрокултуре код 16 дјеце и једне васпитачице из вртића `Невен` изолована је салмонела ентеритидис", потврдили су из Дома здравља.
У складу са епидемиолошким препорукама препоручено је да сви запослени у вртићу, сва лица која учествују у припреми, дистрибуцији и послуживању хране, као и сва дјеца која похађају ову предшколску установу, изврше три узастопна прегледа копрокултуре.
Клиничка слика обољелих најчешће је подразумијевала дијареју, повишену тјелесну температуру, повраћање и болове у стомаку.
"Сва дјеца која су имала симптоме тренутно се осјећају добро, налазе се на кућном лијечењу и под здравственим су надзором", нагласили су из Дома здравља.
Из ове здравствене установе су навели да је Хигијенско-епидемиолошка служба спровела све мјере из своје надлежности, укључујући епидемиолошко анкетирање, здравствени надзор, дезинфекцију објекта, здравствено-васпитни рад са родитељима и запосленима, као и континуирано праћење епидемиолошке ситуације и појаве нових случајева обољења.
Из Дома здравља су напоменули да Хигијенско-епидемиолошка служба није надлежна за утврђивање узрока обољења путем узорковања и лабораторијског испитивања хране, воде и других потенцијалних извора заразе.
"Епидемиолошко истраживање и даље је у току, а свакодневно се прати епидемиолошка ситуација. Све даље активности усмјерене су на прикупљање додатних епидемиолошких и лабораторијских података ради потпуног расвјетљавања околности настанка и ширења обољења", нагласили су из бањалучког Дома здравља.
Вртић "Невен" бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање затворен је до петка након што се испоставило да је одређени број дјеце позитиван на салмонелу, рекао је Срни директор Центра Петар Јокановић.
"Тренутно имамо 16 заражене дјеце, а салмонела је накнадно потврђена и код једног васпитача. Затворили смо вртић на три дана и условили родитеље да се дјеца могу вратити у објекат само ако имају негативан налаз на салмонелу", истакао је Јокановић.
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