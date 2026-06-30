Од Бањалуке до Крфа бициклима у хуманој мисији: 1.900 километара за Слободана

Аутор:АТВ редакција
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Од Бањалуке до Крфа бициклима, Алекса Кресојевић и Владан Кљајић прешли су готово 1.900 километара за 12 дана у хуманој мисији.
На тај начин одлучили су да пруже подршку свом пријатељу Слободану Кесићу.
Цијело путовање забиљежили су камером.
Тим поводом угостили смо Алексу и Владана, који су са нама подијелили утиске и искуства са овог несвакидашњег путовања.
Њихову причу погледајте у видео прилогу.
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