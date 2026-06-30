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Од Бањалуке до Крфа бициклима у хуманој мисији: 1.900 километара за Слободана

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:32

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Владан и Алекса на бициклима од Бањалуке до Крфа у хуманој мисији за Слободана
Фото: Уступљена фотографија

Од Бањалуке до Крфа бициклима, Алекса Кресојевић и Владан Кљајић прешли су готово 1.900 километара за 12 дана у хуманој мисији.

На тај начин одлучили су да пруже подршку свом пријатељу Слободану Кесићу.

Цијело путовање забиљежили су камером.

Тим поводом угостили смо Алексу и Владана, који су са нама подијелили утиске и искуства са овог несвакидашњег путовања.

Њихову причу погледајте у видео прилогу.

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Подијели:

Тагови :

Алекса Кресојевић

Владан Кљајић

Слободан Кесић

Бањалука

хуманост

Коментари (1)

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