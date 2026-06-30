Аутор:Теодора Беговић
Коментари:0
Нови конкурс, иста ситуација. Дуга листа чекања на бањалучке вртиће и даље неријешен проблем у највећем граду на Врбасу. Иако се на конкурсу распише око 600 мјеста, на листи чекања, већ годинама уназад, остане преко 2.000 дјеце.
Колико је ситуација озбиљна говори и чињеница да већина родитеља која желе да дијете упишу у јавни вртић, по рођењу дјетета почну да се пријављују на конкурс. Марина Куцаловић, мајка трогодишњег дјетета, већ трећи пут конкурише на упису.
"Она је годину дана била прва испод црте, али се никако није отворило то једно мјесто, тако да сад морамо поново. Међутим, у вртићу који нам одговара нема мјеста, тако да сад више нисмо ни сигурни шта је паметно да се уради и шта је рјешење. Била је она и у приватном вртићу и некако... Не знам, дуго чекамо и нисмо баш одушевљени како све иде", рекла је Марина Куцаловић, родитељ.
Конкурсом су обухваћени сви јавни вртићи у Бањалуци, али и нови вртић у Новоселији, с обзиром на то да је Градска управа обећала да ће се тај вртић отворити до септембра. Да ли ће испоштовати рок отварања и када ће доставити потребну пројектну документацију да се почне градња најављених пет вртића, питали смо Градску управу. По обичају, до монтаже овог прилога нисмо добили одговор.
Свијет
Истекли мандати: Механизам у Хагу само формално постоји
"Проблем ће се десити уколико неко од родитеља који је аплицирао за вртић у Новоселији оствари одређени број бодова са којим би се дијете могло уписати од неких вртића у Бањалуци, а тај вртић не почне са радом. Ја се надам да до тога неће доћи јер заиста не би било фер и коректно према тим родитељима", рекао је Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање.
Кабинет предсједника издвојио је око 20 милиона за изградњу вртића како би проблем дугих листа чекања ријешио, али то бањалучка Градска управа није искористила. Из СНСД-а истичу да је потребно око 10 нових вртића како би овај проблем био потпуно ријешен.
"Демографија, дјеца и породица су у фокусу политике СНСД-а и наше понашање то потврђује. СНСД и Скупштина града су, у оквиру својих надлежности, спремни да пруже сваку врсту подршке за изградњу нових вртића како би се овај проблем у Бањалуци ријешио трајно", рекао је Горан Маричић, предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Конкурс за јавне бањалучке вртиће биће отворен до 10. јула. За оне који успију уписати дијете у вртић, мјесечна цијена вртића износиће 210 КМ. За оне који не успију, остаје да упорно покушавају на сљедећи конкурсима и да се надају да ће Градска управа озбиљније схватити овај проблем и кренути са реализацијом пројеката за нове вртиће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
1 д3
Најновије
22
23
22
14
22
10
22
09
22
09
Тренутно на програму