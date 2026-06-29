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Најављено: Хиљадама Бањалучана вода стиже пред почетак кампање

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:12

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Градња водовода у Бањалуци
Фото: Screenshot

''Обезбиједили смо редовно водоснабдијевање за хиљаде Бањалучана изградњом водовода на Туњицама''. Ово ће вјероватно бити прва реченица неких од градских властодржаца 4. септембра - првог дана предизборне кампање.

То се вјероватно може предвидјети након што је в.д. директора бањалучког "Водовода" најавио а ће ови радови бити готови тек до првог септембра.

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"Тренутно се ради изградња цјевовода Фи 700, а тренутно је био Фи 400 од Центрума до Туњица. До првог септембра то би требало бити завршено, цјевовод Фи 700 и онда ће сви имати воду", рекао је прије неколико дана за АТВ Радован Мајкић, в.д. директора "Водовода" Бањалука.

По устаљеној матрици, баш као и прије двије године када су у току предизборне кампање на брзину завршавани паркови и други пројекти, септембар је мјесец када у највећем граду Српске све цвјета.

Стога, ни мало не изненађује најава да ће овај пројекат у пуном сјају засјати тек за два мјесеца.

За то вријеме, пред мјештанима Драгочаја, Барловаца, Пискавице, и других околних насеља и села, су два мјесеца врелог љета.

За њих у том периоду метеоролози немају лијепе вијести - најављују се нови топлотни таласи и високе температуре.

Изнајмљују стан да би дошли до воде

Дани без воде натјерали су поједине Бањалучане на ригорозан потез - да изнајме стан у дијелу града гдје неће бити жедни и гдје могу да се окупају.

На тај начин покушавају да дођу до воде, које у њиховим домовима нема већ данима.

Једна од њих је и мјештанка Драгочаја Даворка, која, баш као и њене бројне комшије, не могу да вјерују да се ово дешава у 21. вијеку.

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"Ја идем у град, нашла сам стан у којем ћемо бити док се ово не среди. А вјерујем да ће господа из Водовода дати приједлог како ово ријешити", рекла је она у петак за АТВ.

Гдје су милиони од ЕБРД-а намијењени за овај пројекат

Поменутог 4. септембра биће тачно шест година када је тадашњи градоначелник, а сада близак сарадник Драшка Станивуковића, Игор Радојичић са ЕБРД-ом потписао уговор о кредитном аранжману, којим је требало да буде финансиран 50 километара нове водоводне мреже у оквиру пројекта водоснабдијевања "Вода 2".

Радојичић је тада рекао да је пројекат вриједан шест милиона евра.

Око мјесец дана касније он је изгубио изборе од Драшка Станивуковића, а од пројекта, као што се данас може видјети није било ништа.

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Шест година није било довољно да се "Вода 2" заврши, иако је милионски уговор са ЕБРД-ом потписан.

Питање које се само намеће је гдје су милиони, које је Радојичић ''потписао'', а Станивуковић ''наслиједио'' нестали.

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