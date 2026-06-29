Седам дана као вијек: Дио Пискавице добио воду, дио и даље чека

Аутор:АТВ редакција
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Дио становника бањалучке мјесне заједнице Пискавица у нижим зонама добило је воду након седам дана, рекао је Срни предсједник ове мјесне заједнице Александар Шибаревић.
Он је навео да су домаћинства у вишим зонама и даље без воде.
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"Са делегацијом предузећа `Водовод` обишли смо сеоски водовод који ће се полако вратити у функцију као једна од резервних опција", рекао је Шибаревић.
Он је додао да су из бањалучког "Водовода" рекли да ће покушати да обезбиједе да у Пискавици не долази до редукције воде и да се систем пуни током читавог дана.
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"Чекамо да видимо да ли ће и више зоне добити воду. У вишим зонама је мањи број становника и ка њима ће се упућивати цистерне Цивилне заштите", навео је Шибаревић.
Он је поново апеловао на све надлежне институције, како градске тако и републичке, да се укључе у рјешавање проблема како би се овом бањалучком насељу што прије омогућило стабилно водоснабдијевање.
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