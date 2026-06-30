Појавила се болничка бактерија: Бањалучки вртић привремено затворен

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки вртић привремено је затворен након што су се код дјеце појавили потврђени случајеви клостридије, салмонела и симптоми ротавируса.
Повратак у вртић условљен је са три узастопна негативна налаза столице, што за многе родитеље није једноставно извести.
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Вртић “Невен” у Бањалуци не ради од данас, јер је прошле седмице неколико дјеце завршило код љекара с повраћањем и дијарејом. У почетку се сматрало да је ријеч о стомачном вирусу, но ситуација је убрзо ескалирала: појавила се сумња на клостридију, такозвану “болничку” бактерију која може имати озбиљне посљедице по здравље, нарочито код мале дјеце.
Портал "Ало онлајн" наводи да је у посједу налаза који потврђује њено присуство. Дио родитеља од својих педијатара добија оцјену да је истовремено циркулисао и ротавирус, што епидемиолошку слику чини сложенијом него што се у почетку чинило.
Директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић потврђује неколико случајева клостридије, али остатак налаза доводи у питање.
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“То су била та нека два, три случаја. Највјероватније је ријеч о лажним резултатима и да је у суштини био ротавирус. Ми смо упутили родитеље на анализе због сумње на клостридију, а код неколико дјеце се појавила салмонела у резултату”, рекао је Јокановић за поменути портал.
Како су почели пристизати позитивни налази на салмонелу, вртић је затворен до петка.
Према тврдњама родитеља, управа вртића није правовремено реаговала упркос њиховим позивима. Један од родитеља, чије дијете иде вртић “Невен”, каже да о појави бактерије није обавијештен званичним путем.
“Док нису почеле стизати поруке у родитељској групи, нисмо ни знали шта се дешава. Прво је неко јавио да се сумња на опасну бактерију. Тек након притиска родитеља управа се огласила и предузела неке мјере. Дезинфиковали су просторије, а дјеца су поново кренула у вртић”, испричао је овај Бањалучанин.
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Покушаји да се вртић контактира телефоном, према ријечима родитеља, нису уродили плодом. “Не знам колико пута смо звали фиксни телефон вртића, 051 490 530, нико се не јавља или пукне линије”, рекао је исти родитељ.
Додатну конфузију изазвала је порука која се појавила у једној од родитељских група, а која је приписана васпитачима. У њој се наводи да су васпитачи “непријатно изненађени чињеницом да се инфекција проширила у толикој мјери, а да при томе они уопште нису били обавијештени”.
Он сумња у аутентичност те поруке.
“Не вјерујем да су ово васпитачи сами написали. Али, добро. Битно је да се нешто почело радити”, додао је.
Сумње у хигијенске стандарде вртића појачала је и порука која се појавила у родитељској групи, а потписана је као порука запосленог у установи, у којој се од родитеља тражи да донесу пластичне чаше, папирне убрусе и влажне марамице. Јокановић каже да то није званичан захтјев Центра и да нема информацију о таквом тражењу.
Након ескалације ситуације, колектив “Невена” обавијестио је 29. јуна родитеље о новој обавези, позивајући се на захтјев Хигијенско-епидемиолошке службе.
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“Обавјештавамо вас да је, на основу препоруке ЈЗУ Дом здравља Бањалука и одлуке ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, ради спречавања даљег ширења цријевне инфекције неопходно спровести додатне превентивне мјере. Почевши од сутра, 30.6.2026. године, сва дјеца и сви запослени у вртићу ‘Невен’ дужни су да ураде три узастопне копрокултуре (брис столице) у Служби за микробиологију Института за јавно здравство Републике Српске, уз упутницу изабраног педијатра”, наводи се у саопштењу.
Родитељи кажу да процедура није једноставна.
"Данима покушавамо да узмемо узорак који мора бити свјеж. Радимо, не стижемо, а дијете нам је сувише мало да сарађује. Да не причам о томе да је у вртићу ускоро колективни годишњи одмор. Шта ћемо са дјецом, не знамо ни сами", рекли су родитељи.
Јокановић упркос благим симптомима истиче да салмонела може имати озбиљне посљедице по здравље чиме брани одлуку о затварању.
"Ми ћемо данас у току дана извршити комплетну дезинфекцију простора, након чега могу да уђу дјеца која три дана за редом имају уредну столицу, у смислу да нема салмонеле", појаснио је он.
На питање о плаћању јулског боравка, директор Центра је јасан.
"Наравно да ћемо са родитељима наћи заједничко рјешење, али је најбитније здравље и сигурност дјеце. Стварно је сувишно причати о томе колико је шта и да ли ће неко платити пуну цијену или мању цијену", казао је Јокановић.
Васпитачи би од петка требали бити спремни примити дјецу која донесу уредне налазе. Јокановић каже да је добио увјерење од Института за јавно здравство да могу у кратком року обрадити потребан број узорака.
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