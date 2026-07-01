Једна реченица у секунди смирује тензију између партнера и спречава свађу

Аутор:АТВ редакција
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У партнерском односу сигурно су се сви бар једном нашли у ситуацији када неко повиси тон, а напетост у ваздуху расте. Тада су људима на памети обично двије опције - да узвратимо истом мјером или да се повучемо и избјегнемо свађу.
Међутим, психолози тврде да постоји и трећи пут кад дође до свађе: смирен, јасан одговор који спушта тензију, а не угрожава наш став. Управо такав приступ предлаже клинички психолог Дебора Винал - једноставну, али ефикасну реченицу која помаже да се конфликт заустави прије него што свађа ескалира.
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Да бисте зауставили овакве ситуације, важно је да препознате са ким имате посла. Винал објашњава да конфликтне особе често уживају у расправама и свако неслагање виде као прилику за надметање и доказивање надмоћи. Такво понашање обично указује на нижи ниво емоционалне интелигенције, јер им је важније да буду у праву него да очувају однос са другима.
Разлози за овакав став могу бити различити. Код неких људи то је начин одржавања контроле и моћи, док код других потиче из дјетињства, из окружења у којем је викање било уобичајен начин рјешавања проблема.
Улазак у расправу са оваквим особама ријетко доноси добар исход. Зато психолог савјетује стратегије које прекидају конфликт у самом старту, уз јасан и смирен став.
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Фраза "Ја то видим другачије" показала се као изузетно ефикасна. Она не подгријава сукоб, али вас не ставља ни у подређен положај. Јасно изражавате своје мишљење, без потребе да убјеђујете другу страну. Управо то збуњује саговорника који очекује или повлачење или ескалацију.
Стручњаци препоручују и додатне начине да задржите контролу у напетим ситуацијама:
Останите смирени - конфликтне особе често "хране" туђу реакцију
Препознајте емоције - покажите разумијевање за туђ стрес, али без ироније или сарказма
Поставите границе - јасно ставите до знања да сте спремни на разговор, али не и на непоштовање
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Тражите појашњење - замолите саговорника да објасни шта је мислио, чиме га подстичете да размисли и смири тон
Овакав приступ не само да смањује тензију, већ вам помаже да задржите контролу над ситуацијом без уласка у беспотребан сукоб.
(Блиц Жена)
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