Аутор:АТВ
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Шефица европске дипломатије Каја Калас је успјела да све изнервира, изјавио је шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Раније је лист "Фајненшел тајмс", позивајући се на високе европске званичнике, објавио да земље Европске уније разматрају потпуну реорганизацију дипломатске службе ЕУ због њене тренутне неефикасности, као и незадовољства радом Каје Калас, преноси РТ Балкан.
Kaja succeeded in annoying everyone. https://t.co/3W1A28Gc6d— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 11, 2026
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