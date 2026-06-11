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Дмитријев о Каји Калас: Успјела је да изнервира баш све

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:40

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Кирил Дмитријев
Фото: Youtube/ FRANCE 24 English

Шефица европске дипломатије Каја Калас је успјела да све изнервира, изјавио је шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални представник предсједника Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

Раније је лист "Фајненшел тајмс", позивајући се на високе европске званичнике, објавио да земље Европске уније разматрају потпуну реорганизацију дипломатске службе ЕУ због њене тренутне неефикасности, као и незадовољства радом Каје Калас, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Кирил Дмитријев

Русија

Каја Калас

Европска унија

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