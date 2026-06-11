Разбијен прозор на српској амбуланти у селу Старо Грацко

Аутор:АТВ
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На српској амбуланти у селу Старо Грацко ноћас је разбијен прозор и причињена материјална штета, саопштила је Канцеларија за КиМ.
Расуто стакло и направу којом је извршен напад јутрос су затекли медицинска сестра и портир по доласку на посао.
Штета на амбуланти биће санирана у најкраћем року, наводи Канцеларија за КиМ.
Амбуланта у Старом Грацку пружа здравствене услуге за неколико десетина српских породица које су остале да живе у тој српској енклави и од великог им је значаја у пружању примарне здравствене заштите.
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Због тога, како се наводи, овакав напад на амбуланту представља и напад на опстанак српског народа у овој енклави у којој су Срби страшно пострадали 1999. године када је мучки убијено 14 житеља
"Срби у овом мјесту су оправдано уплашени и забринути за своју безбједност и сваки инцидент према њима мора се третирати са највећом озбиљношћу, а без сумње оваквим инцидентима претходи антисрпска реторика режима у Приштини, некажњавање одговорних за претходне инциденте, као и недаекватно реаговање међународне заједнице која овакве нападе на Србе и њихове установе не посматра са дужном пажњом", указује Канцеларија за КиМ, преноси Спутњик.
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