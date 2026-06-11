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Разбијен прозор на српској амбуланти у селу Старо Грацко

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:34

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Разбијен прозор. Поред прозора на дрвеној површини видљиви су комади стакла.
Фото: Pexels/Juan C. Palacios

На српској амбуланти у селу Старо Грацко ноћас је разбијен прозор и причињена материјална штета, саопштила је Канцеларија за КиМ.

Расуто стакло и направу којом је извршен напад јутрос су затекли медицинска сестра и портир по доласку на посао.

Штета на амбуланти биће санирана у најкраћем року, наводи Канцеларија за КиМ.

Амбуланта у Старом Грацку пружа здравствене услуге за неколико десетина српских породица које су остале да живе у тој српској енклави и од великог им је значаја у пружању примарне здравствене заштите.

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Због тога, како се наводи, овакав напад на амбуланту представља и напад на опстанак српског народа у овој енклави у којој су Срби страшно пострадали 1999. године када је мучки убијено 14 житеља

"Срби у овом мјесту су оправдано уплашени и забринути за своју безбједност и сваки инцидент према њима мора се третирати са највећом озбиљношћу, а без сумње оваквим инцидентима претходи антисрпска реторика режима у Приштини, некажњавање одговорних за претходне инциденте, као и недаекватно реаговање међународне заједнице која овакве нападе на Србе и њихове установе не посматра са дужном пажњом", указује Канцеларија за КиМ, преноси Спутњик.

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Тагови :

Косово и Метохија

амбуланта

Вандализам

прозори

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