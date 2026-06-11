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Избио пожар у средњој школи у Крушевцу: Сумња се да је ово узрок

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:13

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У Економско-трговинској школи у Крушевцу избио је пожар, а сумња се да је узрок пиротехничко средство. Ватрогасци брзо реаговали.

У Економско-трговинској школе у Крушевцу синоћ је дошло до пожара, а у истом дворишту налази се још једна школа - Средња грађевинска.

Како преноси страница 192.rs, синоћ после поноћи дошло је до пожара у подруму Економско-трговинске школе у Крушевцу.

Брзом реакцијом ватрогасаца спречено је ширење, а према првим информацијама наводно је у подрум школе бачено пиротехничко средство, преноси Курир.

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Тагови :

пожар

Крушевац

Средња школа

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