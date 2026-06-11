Избио пожар у средњој школи у Крушевцу: Сумња се да је ово узрок

Аутор:АТВ
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У Економско-трговинској школи у Крушевцу избио је пожар, а сумња се да је узрок пиротехничко средство. Ватрогасци брзо реаговали.
У Економско-трговинској школе у Крушевцу синоћ је дошло до пожара, а у истом дворишту налази се још једна школа - Средња грађевинска.
Како преноси страница 192.rs, синоћ после поноћи дошло је до пожара у подруму Економско-трговинске школе у Крушевцу.
Брзом реакцијом ватрогасаца спречено је ширење, а према првим информацијама наводно је у подрум школе бачено пиротехничко средство, преноси Курир.
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