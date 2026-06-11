Манастир Ватопед стипендираће 10 студената београдског Богословског факултета

Аутор:АТВ
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Манастир Ватопед са Свете Горе обезбиједиће стипендије за 10 студената Богословског факултета у Београду од по 500 евра мјесечно.
Архимандрит Јефрем, игуман манастира Ватопед, обавијестио је Његову светост патријарха српског Порфирија да је на манастирском сабору донесена ова одлука о стипендирању студената слабијег имовинског стања.
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Игуман Јефрем је у писму патријарху Порфирију истакао да ће манастир Ватопед најбољем студенту Богословског факултета даровати посребрену икону Владичице Богородице, саопштено је из Српске православне цркве.
- Манастир Ватопед ће, у складу са одлуком манастирског сабора, најбољем ученику сваког разреда Богословије Светог Саве поклонити посребрену икону Пресвете Богородице - навео је архимандрит Јефрем.
Игуман манастира Ватопед захвалио је патријарху Порфирију за срдачан дочек братства Ватопеда и пратилаца часног појаса Пресвете Богородице, који је из манастира са Свете Горе донесен у Београд.
Архимандрит Јефрем истакао је да су се он и братство манастира током боравка у Србији задивили аутентичној и чврстој вјери православног српског народа, која тријумфује кроз многа искушења и невоље.
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Часни појас Пресвете Богородице из манастира Ватопед стигао је у Београд 20. маја, уочи Спасовдана, крсне славе пријестонице Србије, а био је изложен у Храму Светог Саве на Врачару до 6. јуна.
Богородичином појасу поклонило се више од 800.000 људи.
(СРНА)
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