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Језиве поруке које је Миљана Кецмановић размјењивала са сином: "Је*и се, сине"

10.06.2026 17:15

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Језиве поруке које је Миљана Кецмановић размјењивала са сином: "Је*и се, сине"

Током изношења завршних ријечи у поступку против Миљана Кецмановић и Владимир Кецмановић пред Виши суд у Београду, Никола Никодиновић, један од адвоката породица убијене д‌јеце из Основне школе Владислав Рибникар, изнио је садржај порука које су, према његовим наводима, пронађене током вјештачења телефона Миљане Кецмановић и њеног сина.

Како је истакнуто у судници, дио преписке датира из 2020. године, а садржај порука изазвао је бурне реакције свих присутних јер су неке од узнемирујућих порука послане неколико мјесеци прије масакра, пише Телеграф.

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Адвокат је навео да је Миљани Кецмановић син у једној поруци написао: „Мрзим те“, док је 2022. године пажњу присутних привукла и порука коју је Миљана послала сину: „Је*и се, сине.“

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Према наводима изнесеним током завршних ријечи, из комуникације се види и да је Миљана сину замјерала његов однос према млађој сестри.

- Зашто имаш потребу да се тако понашаш према сестри? - гласила је једна од порука из 2023. године која је данас прочитана пред судом.

- Оде све у пропаст... У школи сам, стварно нас срамотиш, ја нисам мајка које треба да се стидиш, чак и да сам најгора, твоја сам мајка - још је једна од порука коју је мајка послала малољетном сину који је неколико мјесеци касније починио масакр.

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Изношење ових детаља услиједило је у оквиру образлагања доказа на које се позивају пуномоћници породица жртава, а према ријечима присутних, атмосфера у судници била је изузетно тешка док су поруке читане наглас.

Подсјетимо, поступак се води због одговорности родитеља малољетног д‌јечака који је 3. маја 2023. године у Основној школи „Владислав Рибникар“ убио девет ученика и школског чувара, док је више особа ранио.

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Главни јавни тужилац Ненад Стефановић, током завршне ријечи предложио је да Миљана и Владимир Кецмановић буду осуђени на максималне казне предвиђене законом. Судско вијеће изрицање пресуде заказало је за 18. јуни.

Током завршних ријечи, адвокати породица жртава изнијели су и до сада непознате детаље о понашању малољетног починиоца уочи масакра.

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Тагови :

Миљана Кецмановић

Коста Кецмановић

Суђење

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