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Рашфорд се враћа кући

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:59

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Рашфорд се враћа кући
Фото: Tanjug/AP/Joan Mateu Parra

Барселона је одбила да откупи Маркуса Рашфорда од Манчестер јунајтеда за 30 милиона евра због чега ће се Енглез вратити на Олд трафорд.

Дјеловало је да ће Рашфорд и дефинитивно постати играч Барселоне. Ипак, шампион Шпаније тражи повољније услове откупа због чега се Рашфорд враћа у Манчестер јунајтед. То не значи да је Барса одустала од ангажмана, али не значи ни да је Рашфорд непожељан у Јунајтеду.

Њега је са острва отјерао Рубен Аморим, а садашњи тренер Мајк Керик показао је знатно већи интерес за талентованог играча.

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Тагови :

Маркус Рашфорд

Манчестер јунајтед

Барселона

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