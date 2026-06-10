Рашфорд се враћа кући

Аутор:АТВ
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Барселона је одбила да откупи Маркуса Рашфорда од Манчестер јунајтеда за 30 милиона евра због чега ће се Енглез вратити на Олд трафорд.
Дјеловало је да ће Рашфорд и дефинитивно постати играч Барселоне. Ипак, шампион Шпаније тражи повољније услове откупа због чега се Рашфорд враћа у Манчестер јунајтед. То не значи да је Барса одустала од ангажмана, али не значи ни да је Рашфорд непожељан у Јунајтеду.
Њега је са острва отјерао Рубен Аморим, а садашњи тренер Мајк Керик показао је знатно већи интерес за талентованог играча.
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