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Убрзано се троше залихе нафте

10.06.2026 15:46

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Убрзано се троше залихе нафте
Фото: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

Залихе нафте у најбогатијим државама свијета пале су на најнижи ниво од 2003. године, саопштила је америчка Управа за информације о енергетици (ЕИА), аналитичко тијело америчког Министарства енергетике.

Према најновијој прогнози ЕИА, глобалне залихе нафте смањиће се за 6,3 милиона барела дневно током овог тромјесечја, а у трећем тромјесечју за додатних 7,66 милиона барела дневно.

Хормушки мореуз и даље ствара проблеме

Аналитичари наводе да је енергетски систем последњих мјесеци морао интензивно да троши комерцијалне и стратешке залихе јер је саобраћај кроз Ормуски мореуз и даље озбиљно ограничен.

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Због тога су залихе нафте у 38 држава чланица Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) пале на најнижи ниво још од времена када је Џорџ В. Буш био предсједник Сједињених Америчких Држава.

Међу чланицама ОЕЦД-а налазе се САД, Канада, Јапан, Израел, Јужна Кореја, Француска и Уједињено Краљевство.

Све већа тражња за америчком нафтом

Многе земље су током кризе повећале куповину америчке нафте како би надокнадиле мањак сирове нафте са Блиског истока.

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ЕИА наводи да је нето амерички извоз сирове нафте и нафтних деривата у априлу достигао рекордних 5,8 милиона барела дневно.

Америчке власти очекују да ће нето извоз ове године у просјеку износити 4,2 милиона барела дневно, што је знатно више него прошле године, када је износио 1,4 милиона барела дневно.

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Тагови :

Нафта

залихе

svijet

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