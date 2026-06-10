Трамп "близу одлуке" да покрене нове ударе на Иран

Аутор:АТВ
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Предсједник САД Доналд Трамп рекао је за "Фокс њуз" да је "близу" одлуке да нареди војсци да покрене нове ударе на Иран.
Трамп је упозорио да би нове мете могле да укључују иранске електране и мостове, те истакао да је Техерану "предуго требало" да преговара о мировном споразуму са САД.
Амерички предсједник је подсјетио да се амерички хеликоптер "апач" срушио раније ове седмице у близини Ормуског мореуза усљед иранског напада, што је изазвало наставак америчких акција против Ирана.
Обновљени удари изазвали су жесток одговор Техерана широм региона, објавио је портал "Баха", а преноси Срна.
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