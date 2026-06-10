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Трамп "близу одлуке" да покрене нове ударе на Иран

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:10

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је за "Фокс њуз" да је "близу" одлуке да нареди војсци да покрене нове ударе на Иран.

Трамп је упозорио да би нове мете могле да укључују иранске електране и мостове, те истакао да је Техерану "предуго требало" да преговара о мировном споразуму са САД.

Амерички предсједник је подсјетио да се амерички хеликоптер "апач" срушио раније ове седмице у близини Ормуског мореуза усљед иранског напада, што је изазвало наставак америчких акција против Ирана.

Обновљени удари изазвали су жесток одговор Техерана широм региона, објавио је портал "Баха", а преноси Срна.

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