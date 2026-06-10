Лавров: Запад је потпуно уништио систем безбједности у Европи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Важно је спријечити да евроазијски регион постане арена конфронтације, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на Састанку Савјета министара спољних послова ОДКБ.
"Управо у Евроазији се одвијају процеси који утичу на формирање праведнијег мултиполарног свјетског поретка", рекао је Лавров.
Како је истакао, управо на овој територији налазе се нови центри који се развијају.
Свијет
Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53
"Систем безбједности у Европи је потпуно разрушен рукама наших западних колега, ликвидирани су сви најважнији споразуми о контроли наоружања", нагласио је руски министар.
Како је истакао, не смеју се допустити кризе попут украјинске, зато је предсједник Русије раније предложио формирање евроазијске безбједносне архитектуре, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
13
24
13
16
13
14
13
09
13
02
Тренутно на програму