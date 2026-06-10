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Лавров: Запад је потпуно уништио систем безбједности у Европи

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:17

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Sergej Lavrov
Фото: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Важно је спријечити да евроазијски регион постане арена конфронтације, изјавио је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров на Састанку Савјета министара спољних послова ОДКБ.

"Управо у Евроазији се одвијају процеси који утичу на формирање праведнијег мултиполарног свјетског поретка", рекао је Лавров.

Како је истакао, управо на овој територији налазе се нови центри који се развијају.

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"Систем безбједности у Европи је потпуно разрушен рукама наших западних колега, ликвидирани су сви најважнији споразуми о контроли наоружања", нагласио је руски министар.

Како је истакао, не смеју се допустити кризе попут украјинске, зато је предсједник Русије раније предложио формирање евроазијске безбједносне архитектуре, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Европа

безбједност

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