Цвијановић: Предсједништво БиХ није донијело одлуку све док НСРС о њој не да коначан став

Аутор:АТВ редакција
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Ја сам дужна да још једном поновим јавности да Предсједништво у суштини, дакле, није донијело никакву одлуку јер не може донијети одлуку док Народна скупштина о њој не да коначан став, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Нагласила је да све и да Народна скупштина уопште не дјелује у оваквој ситуацији, све оно што се дешавало у Предсједништву БиХ је нелегално, па би само по себи поништавало једну такву одлуку.
"Није могуће да ви гласате супротно процедурама које прописује Устав, које прописује пословник, да ви гласате на начин да умјесто прописаних пет чланова, ви гласате о четири члана, те комисије имагинарне коју сада мисле да ће успоставити, али неће. А поготово није могуће зато што је прописано пет, а не можете да гласате о четири па да накнадно допуњавате и радите", истакла је Цвијановићева.
Истиче да је тачно прописана процедура.
"Они су је прекршили. Морам рећи да је тамо направљен циркус. Мени је жао што то нисте могли да слушате.
Циркус живи у којем предсједавајући, дакле, испод сваког нивоа скаче, не дозвољава ни секретаријату да каже да је у питању међународна област, али уз то суштински је важно питање материја којој се тамо бавимо", истакла је Цвијановићева.
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Истиче да се прегласавањем жели доћи до тога да неко одузима оно што је културна баштина, традиција, што је власништво сваког народа по питању његовог идентитета и да се прогласи нечим што је заједништво власништво.
"Пошто су се сад тамо појавила два члана, један који треба да оде поднио је оставку прије 20 мјесеци, очито то су крили од нас осталих док нисмо сазнали да се воде неке истражне активности. Сад га мијењају другим чланом, рецимо из Федерације, против којег се такође виде истражне радње за злоупотребу положаја, кориштење одређених донација, примања, маневрисања донацијама без да је Предсједништво на то дало сагласност. Ја сам питала отворено, имамо то у стенограму другог члана Предсједништва господина (Жељка) Комшића који има већи дужи стаж тамо од нас да ли је било на сједници Предсједништва у складу са правилником да неко може да има овакву донацију да њоме манипулише, прихвата, маневрише и слично, рекао је не", истакла је Цвијановићева.
Она је закључила да би се сакрило какви људи се постављају тамо, у суштини су одлучили да увуку УНЕСКО у цијелу ову причу на врло један непримјерен начин.
Знамо да прегласавањем српског члана Предсједништва желе да дођу до прегласавања српског члана Комисије за очување националних споменика. Начин да се стане у крај вишемјесечним злоупотребама око ове комисије у Предсједништву БиХ јесте да Народна скупштина Републике Српске… pic.twitter.com/6Z81IozU9L— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 30, 2026
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