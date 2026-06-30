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Кошарац: Српска и Додик опет побједници, шут карта за Шмита

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 21:23

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Фото: ATV

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да су Република Српска и Милорад Додик поново побједници, а да је Кристијан Шмит добио шут карту.

"Шта ли ће сад бошњачка политика? Као и обично - тужни посматрачи", написао је Кошарац на "Иксу".

Подсјећемо, земље ЕУ и САД се ни на данашњој сједници Управног одбора Савјета за провођење мира (ПИК) нису усагласиле око имена новог високог представника, а Луис Кришок именован је за в.д. високог представника до коначног именовања новог.

ПИК, сједница

БиХ

ПИК без коначног договора: Луис Кришок именован за в.д. високог представника

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Тагови :

Сташа Кошарац

Милорад Додик

Кристијан Шмит

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