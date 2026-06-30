ПИК без коначног договора: Луис Кришок именован за в.д. високог представника

Аутор:Стеван Лулић
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Управни одбор Савјета за имплементацију мира (ПИК) није успио ни на данашњој сједници да постигне коначан договор око приједлога за високог представника у БиХ, већ су само формално именовали вршиоца дужности.
Амбасадори Управног одбора ПИК-а формално су именовали Луиса Кришока за в.д. високог представника за Босну и Херцеговину.
Ова одлука важи до коначног именовања новог високог представника.
Такође, Управни одбор ПИК-а се обавезао да ће постићи договор о избору новог високог представника што је прије могуће, са циљем да се именовање заврши најкасније до 14. јула 2026. године.
Он ће ту функцију, наводе у ПИК-у, преузети сутра, 1. јула.
"Управни одбор ПИК-а очекује успјешну сарадњу са г. Кришоком након што преузме дужност вршиоца дужности високог представника 1. јула 2026. године", саопштено је из ПИК-а.
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