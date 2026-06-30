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ПИК без коначног договора: Луис Кришок именован за в.д. високог представника

Аутор:

Стеван Лулић
30.06.2026 20:17

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Фото: Screenshot/X/OHR_BiH

Управни одбор Савјета за имплементацију мира (ПИК) није успио ни на данашњој сједници да постигне коначан договор око приједлога за високог представника у БиХ, већ су само формално именовали вршиоца дужности.

Амбасадори Управног одбора ПИК-а формално су именовали Луиса Кришока за в.д. високог представника за Босну и Херцеговину.

Ова одлука важи до коначног именовања новог високог представника.

Такође, Управни одбор ПИК-а се обавезао да ће постићи договор о избору новог високог представника што је прије могуће, са циљем да се именовање заврши најкасније до 14. јула 2026. године.

Он ће ту функцију, наводе у ПИК-у, преузети сутра, 1. јула.

"Управни одбор ПИК-а очекује успјешну сарадњу са г. Кришоком након што преузме дужност вршиоца дужности високог представника 1. јула 2026. године", саопштено је из ПИК-а.

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Тагови :

ОХР

ПИК БиХ

Савјет за имплементацију мира

Савјет за провођење мира

Луис Кришок

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