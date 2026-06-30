Завршена сједница ПД ПС БиХ: Шта је усвојено, а шта оборено?

Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није данас усвојио приједлоге закључака о предузимању мјера из надлежности институција БиХ с циљем заштите домаће производње и увођење привремене заштитне мјере приликом увоза челика и производа од челика.
Представнички дом данас није усвојио негативно мишљење Уставноправне комисије на Приједлог закона о управљању управном имовином БиХ, те је ова комисија задужена да сачини ново мишљење.
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Није усвојен Приједлог закона о Суду БиХ и Апелационом суду БиХ, чији је предлагач посланик Предраг Којовић.
Ентитетске већине није било за Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, чији је предлагач посланик Предраг Којовић, као ни за Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ и Приједлог закона о заштити ознака географског поријекла, чији је предлагач Савјет министара.
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Посланици су данас усвојили Приједлог закона о измјенама Закона о држављанству БиХ и приједлоге закључака који се односе на предузимање мјера против директора Агенције за унапређење страних инвестиција Марка Кубатлије јер је на локалним изборима 2024. године био носилац листе кандидата ДНС-а за Скупштину општине Пале.
Представнички дом није данас подржао именовање посланика Бранислава Бореновића, Предрага Кожула и Албина Муслића у Привремену заједничку комисију оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања директора и замјеника директора Агенције за заштиту личних података у БиХ.
Није подржан ни приједлог да посланици Дарко Бабаљ, Предраг Кожул и Денис Звиздић буду именовани у Привремену заједничку комисију оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања чланова филијала Канцеларије за разматрање жалби у Бањалуци и Мостару.
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Усвојена је иницијатива посланика ПДП-а Бранислава Бореновића за хитно смањење вишечасовних задржавања и унапређење граничних процедура на међународним граничним прелазима у БиХ.
Посланици су дали сагласност на више међунардоних споразума и уговора.
Овим је данашња сједница завршена, а нова је најављена за 22. јул.
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