Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

Аутор:АТВ редакција
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Многи возачи који се посљедњих дана возе штајерским ауто-путем примијетили су метална кућишта постављена уз пут, посебно на дијеловима гдје се изводе радови и гдје је саобраћај преусмјерен привременом регулацијом.
На први поглед многи помисле да је ријеч о камерама или радарима за контролу брзине. Истина је, међутим, нешто шира. Ријеч је о мобилним радарским кућиштима која се постављају на локацијама гдје због радова вриједе привремена ограничења брзине и гдје је потребно додатно смирити саобраћај, пише "Мариборинфо".
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Једно такво кућиште возачи су примијетили и почетком мјесеца код прикључка Словенска Бистрица Југ у смјеру Марибора. Због тога су се међу возачима појавила питања снима ли уређај брзину и хоће ли казне стизати свима који прођу брже од дозвољеног.
Из ДАРС-а објашњавају да се ради о металним кућиштима која се користе за повећање безбједности саобраћаја на подручјима затварања ауто-путева и брзих путева због радова. Њихова сврха је првенствено успоравање возила и упозоравање возача да се налазе у зони у којој вриједе посебна правила вожње.
Таква кућишта могу остати постављена све док трају привремене саобраћајне регулације или радови на појединим дионицама. Другим ријечима, нису постављена случајно, него управо на мјестима гдје је због сужења, преусмјеравања трака и радника на путу ризик од несрећа већи.
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Важно је знати да ДАРС није надлежан за кажњавање возача. Контрола поштовања ограничења брзине на ауто-путевима и брзим путевима у надлежности је полиције. То значи да ДАРС може поставити кућишта и саобраћајну опрему ради сигурности, али полиција одлучује о контроли брзине и евентуалним санкцијама.
Ипак, возачи не би требали рачунати на то да је кућиште “празно”. На словеначким ауто-путевима мјерни уређаји могу се премјештати између кућишта, што значи да није могуће са сигурношћу знати налази ли се радар у одређеном тренутку на конкретној локацији. Управо то и јесте дио превентивног ефекта, јер возаче додатно подсјећа да смање брзину.
На штајерском ауто-путу тренутно има више градилишта и саобраћајних ограничења. Посебно је захтјевна дионица између Словенских Коњица и Драмља, гдје се изводи велика реконструкција ауто-пута на око 13 километара. Радови обухватају саобраћајницу, тунеле Плетоварје и Голо ребро, као и вијадукте Шкедењ 1, Шкедењ 2 и Грапа.
На појединим дијеловима саобраћај се одвија измијењеним режимом, често по једном траком у сваком смјеру. Због тога су брзина, размак и пажња возача посебно важни, јер се колоне могу створити изненада.
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Ограничења постоје и на подручју чвора Словенске Коњице, гдје је због радова затворен улаз према Љубљани и излаз из смјера Љубљане. Возачима се савјетује да прије поласка провјере стање на "промет.си" или у апликацији "Промет+".
ДАРС и полиција возачима поручују да се у зонама радова не вози по навици, него према тренутној сигнализацији. Привремена ограничења нису постављена без разлога. На таквим дионицама има радника, сужених трака, промјена смјера и мање простора за грешку.
Зато метална кућишта уз ауто-пут не треба гледати само као могући радар, него и као упозорење да је вожња на тој дионици ризичнија него иначе. Смањена брзина у зони радова може значити разлику између сигурног проласка и тешке несреће.
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