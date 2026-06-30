Саво Минић и Жељка Цвијановић улазе у изборну трку за двије најважније функције

Аутор:Весна Азић
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Жељка Цвијановић ће бити предложена и прихваћена за српског члана Предсједништва БиХ, а Саво Минић за предсједника Републике, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Договор је постигнут данас на састанку владајуће коалиције, чиме су практично отклоњене све дилеме о кандидатима за двије инокосне функције на предстојећим изборима. Показали смо да можемо да се одбранимо паметним и сигурним политикама. Коалиција остаје стабилна, чврста и јединствена, каже Милорад Додик. У нашем поимању Српска значи све. Граница је то коју треба да бранимо - суверенитет који желимо да ојачамо.
"Република Српска која ће изградити још више аутопутева. Завршити реконструкцију и изградњу болница у Српској. Отпочети изградњу и модернизацију Домова здравља у свим општинама у Српској. Она која ће градити нове туристичко-здравствене И рекреативне центре. Тамо гдје се налазе бање. Преко 10 бања ће ући у програм", рекао је Додик.
Стижу и нове инвестиције. Већ у наредних мјесец дана њихова вриједност достизаће 7,3милијарде марака. За одређене дионице ауто-путева имамо и по три потенцијална партнера са којима разговарамо, каже Саво Минић. Доказ је то да Република Српска има снагу и могућност да направи искорак који смо дуго чекали.
"Тих седам милијарди односиће се управо на инфраструктуру гдје желимо да Република Српска буде већа, јача и боља. Ја сам данас долазећи на овај састанак правио једну анализу. Оно што вам могу рећи наредних мјесец дана 7,3 милијарде биће инвестиције у Републици Српској. То је нешто о чему Српска није могла ни сањати док ово руководство и ову људи нису изборили кредибилитет", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Не прихватамо БиХ у којој ће нам неко наметати одлуке, каже Жељка Цвијановић. Ту је владајућа коалиција која каже да не прихватамо такву БиХ у којој нема равноправности.
"Републици треба стабилност а не треба никаква импровизација. Не требају бескарактерни људи који не могу да издрже притисак, који се данас свађају око свакаквих тричарија и не могу ништа да се договоре а сутра треба да представљају све оно што су интереси Републике Српске. Да размишљају о фискалној стабилности Републике Српске", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Република Српска
Милорад Додик потврдио: Жељка Цвијановић и Саво Минић ће бити кандидати!
Наш заједнички интерес је Република Српска. То нам је заједнични именитељ. Нисмо се удружили ради нечега другог, порука је првог човјека Уједињене Српске. Треба нам политика без било каквих авантуризама. Ми смо гаранција да се то неће десити, став је Петра Ђокића. Раме уз раме са коалиционим партнерима стао је и први човјек ДЕМОС-а.
"Политичка ситуација у Европи и окружењу није идилична. Републици Српској су потребе стабилне институције, озбиљни људи који сутра могу да издрже изазове како смо и показали у ових годину дана када нам нико није дао шансу. Показали смо да смо побједници", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
"Наш циљ је да грађанима и овај пут представимо озбиљност свега онога што видимо као овај тренутак и будућност Српске. А то је да грађани схвате и прихвате да алтернатива која се нуди Републици Српској не даје ту ноту озбиљности и сигурности да може успјешно договарати и водити послове у име нашег народа", рекао је Петар Ђокић, предсједник СП-а.
"Ово је једина прича која може дати додатну стабилност и Републици Српској и будућност и перспективи Српског народа на овим просторима. Очекујем да на сљедећим парламентарним изборима ова коалиција узме довољан број мандата колико ће бити неопходно, па ако то буде потребно и за нека уставна рјешења", рекао је Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а.
Међународна позиција Републике Српске боља је него икада, каже Дарко Бањац. Да би је сачували треба нам је јединство, и јасан и децидан став. То је оно што ова коалиција нуди. Политика озбиљности, а не импровизације, порука је коалиционих партнера.
"У будућности ова коалиција нуди да више неће бити санкција, наметања, смјењивања. Једноставно, сада је позиција Републике Српске много другачија. Говорићемо једним, јединственим ставом у политичком Сарајеву. А да ћемо на унутрашњем плану чувати институције. Чувати фискалну и буџетску стабилност, градићемо путеве, вртиће, школе и све што је до сада рађено", рекао је Дарко Бањац, предсједник НПС-а.
"Важно је да Република Српска настави политику континуитета, стабилности, развоја, унапређења. Важно је да смо присутни на међународном плану, као што смо то данас. Да је присутна и на истоку и на западу", рекао је Горан Селак, предсједник СПС-а.
"Ова власт, ни коалиција никада није донијела лошу одлуку по Српску, јер та одлука би значила нестанак Српске. Овај човјек који стоји иза мене, господин Додик, водио је Српску у најтежим временима, води је и данас. Никада није донио одлуку која би наштетила Републици Српској", рекао је Ненад Нешић, предсједник ДНС-а.
Политике су усаглашене. У многим питањима важним за Републику Српску, готово и да нема потребе за састанчењима, како би утврдили јединствен став, каже Милорад Додик. Јединствен став се подразумијева по свим питањима важним за Републику Српску.
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