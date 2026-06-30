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Један Лото играч слави посљедњи дан јуна: Извучени бројеви у 52. колу

Аутор:

Стеван Лулић
30.06.2026 20:11

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Лото извлачење
Фото: Screenshot

Извучени су бројеви у 52. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Добитна комбинација у овом колу гласила је 34, 22, 36, 1, 14, 24 и 23.

Главног добитка у игри Лото није било што се већ знало након шест извучених бројева, јер у том моменту ниједан играч није имао шест погодака.

Ипак, седми број донио је срећу једном играчу, који сигурно слави посљедњи дан јуна. Он је освојио шестицу вриједну више од 54.000 КМ.

Иначе Лото седмица била је вриједна 1.200.000 КМ.

Лото плус

Игра Лото плус носила је премију од невјероватних 5.350.000 КМ.

Извучени бројеви у овом колу су 4, 13, 18, 27, 28, 1 и 7.

Ни у овој игри није било главног добитка.

Џокер

Извучен је и Џокер број, а он је био - 829565

Премија за Џокер број у овом колу била је 50.000 КМ.

Добитну комбинацију за поменуту премију ниједан од играча није имао овог уторка.

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